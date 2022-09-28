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大陸 大陸焦點 特派現場

他砸36萬寵小女友！追愛奔現「竟是老頭開門」一查崩潰：還是外婆

記者鄭思楠／綜合報導

廣西河池一名陳姓男子近日向警方報案，稱被人騙婚又騙財，而對方身分令人大跌眼鏡！他給女友轉款8萬多人民幣（約新台幣36萬元），奔現才知道她居然已經當外婆1年多，當場崩潰。據悉，女方一人分飾兩角自由切換，實施詐騙。

據《南國今報》報導，陳男在「金城江最佳單身緣分聊天群」中添加了一個叫「各自安好」的微信好友，對方自稱名叫覃曉，1993年生，在金城江一家物流公司上班，「平時工作很忙，年紀不小了，想通過交友群來解決人生大事。」

兩人在微信裡聊天聊地，陳男一看微信頭像是個美女，便深深地喜歡上了覃曉。兩人「如膠似漆」膩歪了1年，已到談婚論嫁之地步。

▲▼砸35萬網戀正妹女友！追愛給驚喜。（圖／翻攝自南國今報）

▲他網戀被騙。（圖／翻攝自南國今報）

交往期間，一名「覃曉閨蜜」指導他如何通過送花、送禮物等方式討女孩子歡心，深陷「愛河」的陳男在暗示下，陸陸續續向對方轉帳了8萬餘元（人民幣，下同）。陳男一直期待女友出現，但覃曉均以各種理由百般推脫，遲遲未露出廬山真面目。

期間，陳男曾通過平台訂花，按照「女朋友」給的地址送到柳州市某小區。不久，陳男決定不告訴對方直接前往柳州，沒想到未見「女友」只見一名老頭。老頭說，「對，這個地址是我家，是我一個女親戚叫我代收花，但是她也不姓覃，姓林。」聽聞此話，陳男思考後崩潰，終於知道自己被詐騙了。

▲▼砸35萬網戀正妹女友！追愛給驚喜。（圖／翻攝自南國今報）

▲女友已經當外婆。（圖／翻攝自南國今報）

憤怒的陳男選擇報警，警方很快將「覃曉」抓獲。據「覃曉」交代，自己真名叫林某先，現年50歲，已婚育有一兒一女，女兒已出嫁，自己也已經當外婆1年有餘。　　

一次偶然的機會，她被人拉進「金城江最佳單身緣分聊天群」，不久陳男主動加其為好友。博得陳男信任後，她化名「覃曉」以購買首飾、幫父母墊付住院費等各種理由頻頻向其伸手，不料陳男死心塌真的找上門來導致東窗事發。

目前，犯罪嫌疑人林某先已被警方以涉嫌詐騙罪，處以刑事拘留。

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