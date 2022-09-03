妙齡女網戀購物平台帥哥「傑克」...投資百萬　拿不回錢才醒悟

▲台中2名女子在交友平台被男網友詐騙，共計損失180萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有2名女子在交友軟體認識自稱網購平台的幹部，但是近一步互加通訊軟體為好友，還以交往為前提，讓女子以為墜入愛河，但最後表示可以透過網站儲值成為購物平台會員，會員可以發配消費券兌現獲利，最後2女共計匯款180萬元，卻被對方找藉口拖延，氣得只能報警處理。

警方獲報，在台中1名30歲的林姓輕熟女，在網路交友軟體探探，認識自稱在購物平台擔任幹部的王姓男網友，雙方相談甚歡，還互相加入通訊軟體好友，最後王姓男網友還提出交往。

但是王姓男網友宣稱，可以透過網站儲值，成為購物平台會員，會員會發送福利券，還可以販售消費券兌現獲利，且還說穩賺不賠，最後林女匯款8次共計50萬元，但最後要返還金錢，王男卻提出要繳納盈利稅金20%，最後氣得報警處理。

無獨有偶，台中還有另外1名24歲的吳姓女子，同樣在探探上認識自稱「傑克」的男網友，以同樣方式要求吳女成為購物平台會員，每投資5萬元，就可取得1萬元的回饋金，吳女最後8次匯出130萬元，卻又被要求付出50萬稅金才可提領獲利，吳女最後也是氣得報警處理。

警政署統計，假交友投資詐欺案件2022年8月內發生17件。刑事警察局指出，假交友結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友App軟體搭訕被害人。

等被害人上鉤之後，再轉移到LINE持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯及運彩博奕等，提醒民眾切勿上當受騙。