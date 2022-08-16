快訊／國中妹脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

記者柯沛辰、陳以昇、游宗樺／新北報導

新北市八里區一名國中女學生16日到校上課時，跟老師聊到「阿嬤躲在冰箱不肯出來」。老師驚覺事態不單純，立刻通報教育局、社會局，晚間經蘆洲分局員警前往查看，竟真的發現87歲阿嬤遺體對折、被冰存在冰箱下層，馬上封鎖現場。死者兒子供稱，因沒錢下葬母親，才會將遺體冰存在冰箱內5年。

▲國中妹驚吐「阿嬤躲在冰箱」，老師驚覺有隱情，立即通報社會局。（圖／記者游宗樺翻攝）

蘆洲分局16日下午接獲社會局社工通報，稱一名國中女學生與66歲父親同住，但到校上課時，不經意談到「阿嬤躲在冰箱」，又不願詳談細節，經老師通報社會局、社工前往了解，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

警方初步調查，婦人2017年10月自林口長庚出院後，被兒子接回家照護，但不久後就逝世。死者兒子供稱，當時他經商失敗，沒有錢將母親下葬，因此將遺體安置在冰箱，至今仍未下葬。

由於遺體完整無外傷，鑑識人員初步採證後，排除他殺嫌疑，但冰箱冷度不足，遺體明顯發黑，因此先行送往板橋殯儀館暫時冰存，待17日報請檢方相驗，以釐清確切死因。

根據《社會秩序維護法》第74條第6項，無正當理由，停屍不殮、停厝不葬或藉故抬棺或抬屍滋擾者，可處新台幣6000元以下罰鍰。

▼遺體被送往板橋殯儀館暫時冰存，詳細死因將待相驗釐清。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

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