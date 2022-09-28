認得出來是誰嗎？　民進黨「會做事團隊」貼圖上線

▲民進黨推出21縣市首長參選人貼圖。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數59天，民進黨28日推出各縣市候選人Ｑ版貼圖，透過插畫Ｑ版設計吸引支持者目光，並邀請響應，呼籲在11月26日投票支持所在區域所推出的民進黨候選人。即日起，支持者可透過該款貼圖，向親朋好友傳遞「讚」、「到家囉」、「笑一個」等資訊。

民進黨表示，為使貼圖容易傳播，民進黨推出的貼圖並未有針鋒相對的政治用語，反而使用通俗、便於對話使用的生活招呼詞句，像是劉建國的「早安」、劉櫂豪的「沒問題」、陳時中的「把事做好」、徐定禎的「真的假的」與翁章梁的「到家囉」貼圖，搭配候選人的Ｑ版圖像，讓今年的選戰多了一些輕鬆與俏皮。

民進黨表示，選戰進入倒數計時，民進黨的候選人都是拚勁十足，每天十多個行程起跳，除了要勤走基層打拚，線上的問候也絕對不馬虎，在大家日常生活中都已經離不開的通訊軟體推出貼圖，每一款保證實用性都非常高，歡迎大家都來下載使用。

民進黨補充，總統蔡英文最新的LINE貼圖收益將全數捐作公益用途，歡迎大家一起下載貼圖，也可以贈送給親友使用。

▼民進黨推出21縣市首長參選人貼圖。（圖／翻攝自「會做事團隊！」Line貼圖主頁，下圖同）