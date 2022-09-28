19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

▲吳姓男大生生前照片（右圖）和打籃球倒地後畫面（左圖） 。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名19歲的大一新生入學才3天，就在打籃球時突然猝死。死者家屬事後到校門口舉牌，稱兒子門牙缺失、胸口有明顯傷痕，且倒地15分鐘後保安才到，30分鐘後救護車才來，錯失搶救時機。

綜合陸媒報導，武昌工學院就讀英文科系的吳姓新生，日前打籃球時突然暈倒，經醫院緊急救治無效，於晚間8時15分宣佈死亡。校方25日通報稱，吳男打籃球時突然倒地，經診斷是「呼吸心跳驟停」。

家屬卻認為，自己唯一的兒子入學才3天，學校就通知去殮房接他，自己不能接受，於是抱著照片在校門口拉橫幅維權。

▼ 家屬在校外抗議。（圖／翻攝自陸媒）

家屬表示，兒子打籃球前小腿就有傷，且門牙缺失、胸部有明顯傷痕，事發時倒地15分鐘後，保全人員才到，30分鐘後救護車才來，錯失搶救時機，然而學院方面堅稱沒有任何責任，只能給15萬元（人民幣，下同，約新台幣67萬元）的補償金。

死者父親悲嘆道，「家長辛辛苦苦培養了十幾年的孩子在學校沒了，學校一個交代都沒有，合適嗎？合理嗎？」，呼籲學校梳理兒子到校3日以來所有的閉路電視畫面，「最大化程度搞清事情真相」，還原他生命最後3日到底經歷了什麼。

不過有知情人士透露，死者胸口的明顯傷痕是當時現場人員進行心肺復甦導致，而死者猝死是因為連日熬夜後進行劇烈運動。目前，學校已成立工作專班，與吳同學家屬積極進行反覆溝通和協商。

▼ 死者父親發文。（圖／翻攝自陸媒）