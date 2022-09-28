　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

▲▼ 大一新生猝死。（圖／翻攝自陸媒）

▲吳姓男大生生前照片（右圖）和打籃球倒地後畫面（左圖） 。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖北武漢一名19歲的大一新生入學才3天，就在打籃球時突然猝死。死者家屬事後到校門口舉牌，稱兒子門牙缺失、胸口有明顯傷痕，且倒地15分鐘後保安才到，30分鐘後救護車才來，錯失搶救時機。

綜合陸媒報導，武昌工學院就讀英文科系的吳姓新生，日前打籃球時突然暈倒，經醫院緊急救治無效，於晚間8時15分宣佈死亡。校方25日通報稱，吳男打籃球時突然倒地，經診斷是「呼吸心跳驟停」。

家屬卻認為，自己唯一的兒子入學才3天，學校就通知去殮房接他，自己不能接受，於是抱著照片在校門口拉橫幅維權。

▼ 家屬在校外抗議。（圖／翻攝自陸媒）

▲▼ 大一新生猝死。（圖／翻攝自陸媒）

家屬表示，兒子打籃球前小腿就有傷，且門牙缺失、胸部有明顯傷痕，事發時倒地15分鐘後，保全人員才到，30分鐘後救護車才來，錯失搶救時機，然而學院方面堅稱沒有任何責任，只能給15萬元（人民幣，下同，約新台幣67萬元）的補償金。

死者父親悲嘆道，「家長辛辛苦苦培養了十幾年的孩子在學校沒了，學校一個交代都沒有，合適嗎？合理嗎？」，呼籲學校梳理兒子到校3日以來所有的閉路電視畫面，「最大化程度搞清事情真相」，還原他生命最後3日到底經歷了什麼。

不過有知情人士透露，死者胸口的明顯傷痕是當時現場人員進行心肺復甦導致，而死者猝死是因為連日熬夜後進行劇烈運動。目前，學校已成立工作專班，與吳同學家屬積極進行反覆溝通和協商。

▼ 死者父親發文。（圖／翻攝自陸媒）

▲▼ 大一新生猝死。（圖／翻攝自陸媒）

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
快訊／7類人可接種！　次世代疫苗第2階段下周開打
快訊／30多歲男快篩陽未通報　5天後家中猝死
快訊／新北市破萬例！　各縣市確診分佈曝
快訊／比上周還多！今本土+48421　疫情連三天上升
「什麼台語只有老一輩會講？」　網推2字：一聽就知道年代
韋禮安今天登記！　甜曝愛妻「肚皮動靜」閃爆了
台股重挫360點收最低13466！　台積電大跌10元至438
抓包老公偷買重機！吳淡如罕見動怒　一聽完「驚人價錢」更生氣
韋禮安娶老婆了！　月初坦承「當然會想生小孩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲愛駒「身價125萬元」！不到10分鐘離奇走失　剛斬獲3項二等獎

同居4年流產5次！女子分手慘遭前男友討53萬：我們沒結婚

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

湖北發現百萬年「鄖縣人」3號化石　歐亞內陸迄今最完整古人類頭骨

台商隔離猝死！傳多次求助無效　國台辦:有盡力搶救家屬表示認可

涉貪133億！ 內蒙古「第一貪官」被判死刑　為脫罪多次絕食

陸鋰電業西南「大後方」扎根　四川要建世界級新能源及電池產業群

小三通難復航「兩岸入境政策不對等？」　國台辦：針對陸港澳有雙標

國際民航組織大會仍排除台灣 　國台辦：主權國家才有資格參加

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

3歲愛駒「身價125萬元」！不到10分鐘離奇走失　剛斬獲3項二等獎

同居4年流產5次！女子分手慘遭前男友討53萬：我們沒結婚

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

湖北發現百萬年「鄖縣人」3號化石　歐亞內陸迄今最完整古人類頭骨

台商隔離猝死！傳多次求助無效　國台辦:有盡力搶救家屬表示認可

涉貪133億！ 內蒙古「第一貪官」被判死刑　為脫罪多次絕食

陸鋰電業西南「大後方」扎根　四川要建世界級新能源及電池產業群

小三通難復航「兩岸入境政策不對等？」　國台辦：針對陸港澳有雙標

國際民航組織大會仍排除台灣 　國台辦：主權國家才有資格參加

次世代疫苗第2階段「下週一開打」　醫事人員、50歲以上7類人可打

《一家團圓》龍語申爆假戲真做！　何依霈曝兩人「真實關係」夜會有原因

華航皮卡丘彩繪機亮相！10／2「首航東京還有位」　全機都有寶可夢

搞不入流騙女學生上床？　黃國昌怒斥周玉蔻潑糞：陳時中無妄之災

衛少三分球PK贏詹皇　湖人主帥澄清從未說過讓他改打替補

修長火辣身材全都露！「微笑女神」林真亦寫真照曝

30多歲男快篩陽未通報　5天後驚見「家中猝死」死因曝

快訊／今本土+48421！新北市破萬例　各縣市分佈曝

快訊／今本土+48421「比上週增3.7%」　疫情連三天上升

梁詠琪首演電視劇「就入圍釜山影展」　與《非常律師》朴恩斌搶影后

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

大陸熱門新聞

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

狗版燒肉粽事件！哈士奇24樓高墜落　砸中祖孫爆血

端吃剩鍋底給下一桌　客撈出西瓜

才買2天！兒子生氣摔碎iPhone14

台商猝死前曾多次求助無效？　國台辦回應

他停車場練機車　撞向1800萬賓利慘了

入學3天就收屍！大一生打籃球猝死

3歲男童搭地鐵坐女子大腿還摸胸 家長稱小孩不懂事拒道歉惹議

這正宮太猛！捉姦手撕小三打爆出軌夫

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

罕見姓氏「爨」一口氣寫完29劃 媽媽教兒寫到崩潰！

馬尾妹遭抱起！下秒「奪命剪刀腳」摔翻他

央視「意外」曝光殲-15飛越美艦上空 網截圖放大：是勃克級驅逐艦

涉貪133億！ 內蒙古第一貪官被判死刑

更多熱門

相關新聞

台商猝死前曾多次求助無效？　國台辦回應

台商猝死前曾多次求助無效？　國台辦回應

一名陳姓台商於本月17日入境廈門，不明原因大出血猝死在隔離旅館。大陸台商圈也盛傳他曾多次向隔離旅館求助，沒有得到回應幫助。過程中廈門隔離酒店人員是否有處理失當？大陸國台辦今（28）日沒有正面回應，只有證實確有此事，強調健康驛站和心靈醫院等方面有盡力搶救責任，家屬表示認可。

金隆成18號船長海上猝死　漂流12天回家了

金隆成18號船長海上猝死　漂流12天回家了

能量飲喝多恐猝死？營養師解答　「3成分超量」危害曝光

能量飲喝多恐猝死？營養師解答　「3成分超量」危害曝光

錄取通知被咬爛　網見舔嘴照秒笑

錄取通知被咬爛　網見舔嘴照秒笑

國台圖廁所1人倒地猝死　男大生驚嚇報案

國台圖廁所1人倒地猝死　男大生驚嚇報案

關鍵字：

猝死打籃球入學大一新生

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

小人滾、貴人到！　4生肖深秋大翻身

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

朴敏英被愛沖昏頭！熱戀可疑富豪　《D社》追2月「挖出可怕幕後」

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面