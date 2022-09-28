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黃國昌控施壓國防部賤賣眷地　蔡適應回擊「打錯人了」

▲▼黃國昌今天中午前往民進黨中央黨部前舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲前立委黃國昌指控蔡適應施壓國防部，但蔡回覆「打錯人了」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前立委黃國昌28日舉行記者會指控，民進黨基隆市長參選人蔡適應透過協調會，介入新北市林口區干城二村眷改一案，違背總統蔡英文的承諾，促使國防部賤賣眷地，讓黑道集團牟取暴利，賤賣金額超過4.3億，而若計算參與都市更新後的開發利益，最大私地主可以分到33％，獲利價格大約在40億元上下。對此，蔡適應下午出面回應說，「黃國昌委員你打錯人了」，這筆土地要都更和標售是國民黨執政時期就決定了，當時自己還不是立委，而且該案位處新北市，應該找新北市政府才對，而他只是接受地主陳情，希望國防部依法辦理。

黃國昌、OURs都市改革組織及台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天中午前往民進黨中央黨部對面，舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會。

黃國昌會中說，蔡適應身為掌握權力的立委，透過擔任外交及國防委員會召委的身份，去施壓國防部賣出一塊本來不該賣出的建地，竟然是為了讓財團、黑道以都市開發之名獲取暴利。他表示，林口麗林二段「干城二村」這一塊眷地，原本最大地主是國防部，該地段緊鄰林口國民運動中心，位於林口精華區，而這塊具備驚人開發利益的眷地，卻在去年成為了天道盟太陽會覬覦的標的。

黃國昌說明，2019年起，新北市政府推動「都更二箭」，對基地具一定條件的都更案給予容積獎勵，另一方面為了避免建商以空地申請都更獲得容積獎勵，喪失都市更新改善居住環境的宗旨，宣布自2021年9月9日起不再受理「空地都更」，然而，2021年天道盟太陽會控制的「麗新國際管理顧問有限公司」趕在新北市政府受理空地都更期限前，提出林口麗林二段共63筆土地、1萬318.65坪的都市更新案，而麗新國際總經理洪乾峰同樣也是天道盟精神領袖吳桐潭的左右手，他為了這塊地的都更利益，佈局由與其關係密切的合作夥伴「昊帝國際投資」入股對該地具有4分之1共有權的私地主，開始排除一切阻礙。

黃國昌指出，2021年8月及9月，擔任外交國防委員會召委的蔡適應兩度出面召開協調會，施壓國防部出售該筆林口眷地，於是，國防部政戰局竟違反行政院2021年3月所作出「暫緩處分」的指示，重新決議出售；國防部在2021年10月發文委請國產署出售，公告底價8.6億元；今年4月，「天聯資產有限公司」以9.26億元得標這17筆第二種住宅用地的4分之3，約3452坪，每坪價格只有26萬元，對照私地主今年8月的法拍單價，每坪足足少了將近13萬，賤賣金額超過4.3億。

黃國昌還說，此案買方為天聯資產負責人石家杰，都更實施者是麗新國際，整合暨保證方則為昊帝國際，更值得注意的是，申請主辦此都更案的麗新國際，於本案的「專案諮詢地址」台北市內湖區行忠路2號3樓，正是天道盟的據點，也是天道盟吳桐潭在幕後指示洪乾峰出面整合土地喬事的地方。他指出，依該整合協議的約定，實施該林口都更的權利以及取得土地成本，以總價金37億元讓與天聯集團，負責「整合」的麗新、昊帝在此案中可獲分配獲利高達6億元。

黃國昌會中提出兩點質疑稱：第一，蔡適應為何施壓助攻，讓國有地進了黑道與財團的手中？蔡適應和吳桐潭、洪乾峰又是什麼關係？第二，國防部為什麼推翻先前毋須處分眷地的決議？明知本案眷地申請報核都市更新事業，為何仍違法賤賣國土？

▲▼黃國昌今天中午前往民進黨中央黨部前舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼黃國昌今天中午前往民進黨中央黨部前舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼黃國昌今天中午前往民進黨中央黨部前舉行「財團黑道聯手都更，無良政客施壓助攻」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

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