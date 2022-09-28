在中國經歷「太痛苦」　烏克蘭妹來台：台男給我安全感

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣的俄羅斯女舞者Daria表示，她的台灣搭檔「讓我有安全感，他很棒、是個好人，也是個好朋友。」而對於曾在中國的痛苦遭遇，她僅說，「我不想談那段過往」。

Daria接受《不要鬧工作室》訪問指出，她的人生經驗充滿驚喜，小時候有在一部電影裡面演過小配角，之前在一家資訊科技公司上過兩年班，也有翻譯學的碩士學位，曾在美國維吉尼亞州當過游泳救生員，「儘管有這些經歷，我最大熱情還是跳舞。」

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▲▼Daria熱愛跳舞。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Daria說，後來在基輔碰到一個中國跳舞搭檔，他們一起跳了兩年，決定跟對方去中國繼續跳舞生涯，「但那趟際遇實在太痛苦，所以不想談那段過往」；她很快在臉書上找到一位台灣男舞者，當時雙方都在找跳舞搭檔，「他幫我介紹一家台灣舞蹈教室，說是可以幫我提供在台灣的機會，所以我答應了。」

Daria表示，經過幾個月的申請等待終於來台，非常感謝搭檔和台灣，「他讓我有安全感，他很棒、是個好人，也是個好朋友。」她解釋，在跳舞世界裡，在網路上找搭檔很正常，因為有時在自己國家反而不太好找到人，通常大家決定組隊之前，都會當面先試跳，但這次兩人因身處不同國家，所以無法。

「我其實很愛吃」，Daria直呼，所以她來到台灣很興奮，「我碰到的每個人都在講食物，所以如果你想要我試什麼，歡迎追蹤我或餵食我。」