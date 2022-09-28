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周玉蔻節目爆哭完「今早要告柯文哲、蔣萬安」　揭綠委害她變沙包

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人周玉蔻因連日猛打蔣孝嚴的陳年緋聞，不僅吃上官司，節目也被取消在新聞台聯播，她昨日（27日）一度在節目上爆哭126秒。不過，周玉蔻27日表示，28日上午10點將前往北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，並控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包；但28日凌晨又再度發表聲明，改由律師代為遞送訴狀，記者會也決定取消。

周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

▲周玉蔻在節目上爆哭126秒。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up）

周玉蔻在節目《辣新聞152》上直指前中姐張淑娟就是蔣孝嚴緋聞案的女主角，引發張淑娟不滿，並在26日前往台北地檢署按鈴控告。周玉蔻26日也前往北檢，在媒體鏡頭前鞠躬道歉，下一秒卻與國民黨市議員王鴻薇吵起來，互罵「敗訴女王」、「不要臉的蟑螂老鼠」；後來張淑娟現身痛哭，原本已經離開的周玉蔻竟折返回來，強勢要向張道歉，雙方展開「追逐戰」，場面十分混亂。

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▼▲周玉蔻鞠躬道歉（上圖），張淑娟淚崩按鈴提告（下圖）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼張淑娟提告周玉蔻 周玉蔻鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

這場風波持續擴大，部分民眾不滿周玉蔻在節目中「言論不實」，於是向國家通訊傳播委員會（NCC）提出檢舉。民視27日下午召開常務董事會決議，取消周玉蔻節目在新聞台的聯播，回到152頻道台灣台播出。

周玉蔻27日在節目《辣新聞152》上爆哭126秒，控訴民眾黨網軍把她訪問陳時中的影片剪成「汙髒的男女影片」；接著她話鋒一轉，強調26日為什麼要在台北地檢署前道歉，「我告訴你，有祕聞啦，我不想講」。

周玉蔻喊告柯文哲、蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／放言 Fount Media）

▲周玉蔻喊告柯文哲、蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／放言 Fount Media，下同）

此外，周玉蔻27日也透過自己創辦的《放言》傳媒有限公司發出聲明，表示28日上午10點將前往北檢提告台北市長柯文哲及蔣萬安誹謗，並控訴民進黨內某立委放話，讓她成為藍白聯手擊殺的沙包。

 但蔣萬安辦公室回應，不會隨之起舞。柯文哲聽聞此事第一反應則是先大笑，再「綜藝摔」，接著在接受媒體採訪時反問，「她有具體事項嗎？」

《放言》28日凌晨再度發出聲明，表示周玉蔻原定28日上午10點於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。

▼周玉蔻取消記者會，改由律師代為遞送訴狀。

周玉蔻喊告柯文哲、蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／放言 Fount Media）

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