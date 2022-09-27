周玉蔻節目移至152台！蔻粉出征民視：台灣民主最黑暗倒退的一天

記者鄒鎮宇／綜合報導

媒體人周玉蔻連日透過《辣新聞152》電視節目上，爆料國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞後被告，經民視常務董事會決議，取消其節目在新聞台的聯播。對此，許多周玉蔻的粉絲不甘心，紛紛到民視的臉書粉專留言相挺，「蔻姐拼老命護台灣下場竟然是這樣，蔻姐加油」。

民視電視27日在臉書粉專以「《辣新聞》節目頻道異動說明」為題發文表示，民視27日下午召開常務董事會，決議基於《辣新聞》節目引起各方爭議，為避免爭議擴大，即日起取消《辣新聞》節目在民視新聞台的聯播，「本節目仍維持在152頻道台灣台播出，時段不變。」

▼周玉蔻節目被移至152台，蔻粉到民視粉專抱怨。（圖／翻攝民視臉書，下同）



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網友看完紛紛留言，「這是什麼鬼？打壓自己家的主播？」「要不要政論節目都停掉算了」、「没差啦！蔻蔻姐加油加油~支持蔻姐，更支持，陳時中市長」、「民視根本是中共同路人，請還我蔻蔻姐」、「收視這麼高，應該2小時都在53台才對吧」、「台灣民主最黑暗倒退的一天，還我寇寇姐」、「沒關係，YT上的觀看數還是超高的！還是很多人支持蔻姐」。

也有人說，「重點是辣新聞沒有不見就好」、「明智的決定！否則市長選舉已經失焦了」、「又沒停播，只是沒聯播~繼續152看」、「沒差啊！一直都只看152頻道！蔻姐加油！」、「笑死，取消聯播就變中共同路人了，真的是養出一群暴民」。

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