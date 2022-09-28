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放了整顆鮮芋仙嫩仙草！超消暑「嫩仙草奶凍飲」超商就能喝到

▲▼OK mart攜手鮮芋仙推「招牌嫩仙草奶凍飲」。（圖／業者提供）

▲超商喝得到鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍飲。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握最後夏末！有超商特意找來台式甜品專賣「鮮芋仙」合作，強勢推出聯名限定喝「招牌嫩仙草奶凍飲」，不手軟的放入一整顆嫩仙草，再搭配香醇鮮奶，超滑順的口感可是讓人忍不住一口接一口，加碼吃2款古早味點心，有檸檬愛玉凍及嫩仙草凍，趕緊衝門市一波。

▲▼OK mart推鮮芋仙「檸檬愛玉凍」及「嫩仙草凍」。（圖／業者提供）

▲加碼還有2款古早味點心「檸檬愛玉凍」及「嫩仙草凍」。

OK CAFE攜手鮮芋仙聯名推出這杯「招牌嫩仙草奶凍飲」，特意選用整顆Q彈嫩仙草作為主角，搭配香醇濃厚鮮奶，只要吸一口就能勾起小時候的復刻美味，清涼又消暑，加碼還有2款古早味甜點，除了嫩仙草凍之外，一定要吃「鮮芋仙檸檬愛玉凍」，愛玉凍淋了檸檬、蜂蜜或鮮奶油，就是記憶中的酸甜口感，即日起於全門市開賣。

▲▼精品咖啡、新品CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡。（圖／7-11提供）

▲「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」只在80間精品咖啡門市販售。

另，7-11CITY PRIMA精品咖啡近日也推出新品「衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，採日曬處理法，帶有茉莉花香、桃子及葡萄果香，只在逾80家精品咖啡門市販售，即日起至10月18日限定開喝，同步也於i預購、i划算平台開賣衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡豆，咖啡控可以買回家享用。

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