美國30萬人緊急疏散！「世紀颶風伊恩」來襲　佛州市長：能跑就跑

▲美國NASA衛星影像26日發布衛星影像，伊恩颶風（Ian）朝古巴快速移動時的威力逐漸增強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

颶風伊恩（Hurricane Ian）被稱為「世紀颶風」，26日在古巴西端從熱帶風暴迅速成長為二級颶風。預報顯示，颶風伊恩將在佛州地區帶來嚴重暴雨、強風、山洪甚至是龍捲風，足以淹沒沿海地區。希爾斯波羅郡（Hillsborough）郡長表示，光是郡內低窪地區就有30萬人被疏散。坦帕市長卡斯特則說，「如果你能離開，現在就離開。」

美國颶風中心（National Hurricane Center）數據顯示，二級颶風伊恩26日下午在古巴西端風速從每小時85英里增強至每小時100英里，並將在襲擊美國佛州前增強至最高風速每小時140英里的四級大颶風，預測將在坦帕灣（Tampa Bay Area）形成高達10英尺（約3公尺）的海浪，並帶來高達10英寸（約25公分）的降雨量。

▲佛州坦帕市人民在颶風伊恩登陸前裝填沙袋做準備。（圖／路透）



佛州會在27日開始感受到伊恩的威力，颶風會在28日登陸。NHC表示，伊恩展現了前所未有從熱帶風暴到強大颶風的增強速度。佛州全郡市都進入緊急狀態，坦帕（Tampa）市長卡斯特（Jane Castor）說，「這可不是鬧著玩的。如果你能離開，現在就離開。」

皮尼拉斯郡（Pinellas）透過官方推特宣布，26日發布A區的強制疏散令，而B區和C區的強制命令將於27日上午生效。

Effective 6 p.m. today, all residents in Evacuation Zone A (including all mobile home residents) will be under mandatory evacuation orders. Mandatory orders for evacuation zones B and C will be effective tomorrow morning at 7 a.m. 1/2 pic.twitter.com/36ayoOEMIz — Pinellas County (@PinellasCoNews) September 26, 2022



機場和港口也開始為颶風的登陸做準備，聖彼得-克利爾沃特國際機場（St. Pete-Clearwater International Airport）表示，由於皮尼拉斯郡的強制疏散令，航廈將於27日下午1點關閉，並持續到疏散令解除前。

與此同時，坦帕國際機場（Tampa International Airport）也表示，為使機場和航廈做好防災準備，包括確保登機橋、地面設備和飛機的安全，將從27日下午5點開始停止營運。



