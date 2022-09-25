小馬可仕擔憂台海情勢　外交部：中國挑釁引起周邊國家關切

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）日前表示，馬尼拉當局對菲律賓北方台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂，直言「我們敦促相關各方保持最大限度克制」等語。對此，外交部25日表示，感謝小馬可仕總統持續關注台海地區和平與穩定，顯示中國自8月以來頻繁從事軍事挑釁行徑，已經引起周邊國家關切。

小馬可仕於當地時間23日在位於紐約的亞洲協會（Asia Society）總部發表演說。他表示，「我們無疑對菲律賓北方台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。我們敦促相關各方保持最大限度克制」，須以外交和對話解決分歧。這是小馬可仕在今年8月6日會晤美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）時發表相關談話後，再度於公開場合表達對台海緊張情勢的關切及憂慮。

外交部指出，小馬可仕此次再度針對台海局勢提出看法，顯示中國自本年8月以來無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁行徑，已經引起周邊國家的高度關切，再次呼籲國際社會共同譴責中國片面以軍事行動破壞台海現狀，並聲援民主台灣，遏制威權主義的侵略與擴張，我國政府同時將持續強化自我防衛能力，並與所有理念相近國家合作，以維護台海安全及印太地區的自由開放、和平與穩定。