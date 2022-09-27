低溫探1字頭！有望「首波東北季風」時間曝　颱風繼續趕進度

▲即將進入10月，天氣會越來越涼冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今年入秋首波東北季風有望報到，颱風繼續趕進度！氣象專家賈新興表示，下周三起有受東北季風影響的機會。根據中央氣象局定義，東北季風為預測台北氣象站日最低溫19度以下。對此，氣象局預報員趙竑指出，後期有波東北風，看起來滿有機會。天氣風險公司總經理彭啟明則提到，陸陸續續還有颱風會生成。而9月至今已有6個颱風生成。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（27日）到周四吹偏東風，各地滿晴朗，東半部有些局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，特別是嘉義以南和其他山區；另外，今基隆北海岸也有些零星飄雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周五、周六南邊水氣較多，東南部、恆春半島降雨較強、較廣，東部、東北部也有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一各地晴到多雲，僅東半部有零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨。

至於近期是否可能還有颱風發展，趙竑分析，目前洋面上除了「諾盧」和「庫拉」颱風，還有一個擾動97W，目前結構還很差，但由於所處環境不錯，等到組織起來有機會發展，但要變颱風也不會那麼快，未來往北移動，對台灣不會有什麼影響。

▼目前洋面上除了「諾盧」和「庫拉」颱風，還有一個擾動97W。（圖／翻攝JTWC）



▼雙颱對台灣均無直接影響。（圖／氣象局）



彭啟明在臉書說，西太平洋的天氣系統還是很活躍，陸陸續續還有颱風會生成，不過台灣還不受影響，到下周二、下周三都還是穩定的天氣，中午有點炎熱的感覺，請大家要好好把握；10月颱風發展預期回到平均值，很有機會有秋颱特性，不確定也較多，先珍惜眼前的穩定天氣再說吧。

賈新興提到，下周三起有受東北季風影響的機會。對此，趙竑表示，後期有波東北風，時間點可能落在下周三附近，不過，畢竟比較後期，還有不確定性，但看起來滿有機會，仍要再觀察。

氣象局將冷空氣分級，以台北氣象站為例，若預測日最低溫達19度以下，就是「東北季風」等級，14度以下是「大陸冷氣團」，12度以下則為「強烈大陸冷氣團」，10度以下達「寒流」強度。

►冷空氣強度分級



東北季風（北市氣象站低溫19度以下）



大陸冷氣團（北市氣象站低溫12-14度）



強烈大陸冷氣團（北市氣象站低溫10-12度）



寒流（北市氣象站低溫10度以下）

▼手搖飲比喻冷空氣強度。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

