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麗寶水上樂園噁大叔偷拍！手機海量泳裝照　正妹怒告：胸臀都入鏡

▲▼4名男子將范姓男子壓制在地，警方依性騷擾法送辦。（圖／翻攝IG帳號shaoyun0701）。

▲4名男子將范姓男子壓制在地，警方依性騷擾法送辦。（圖／翻攝IG帳號shaoyun0701）。

記者鄧木卿／台中報導

1名女子日前和男友去台中馬拉灣水上樂園遊玩，卻碰上1名男子拿手機偷拍，男友和多名見義勇為的民眾發現後當場壓制在地，該男子手機內竟然有大量年輕女子的泳裝照，數量之多，看30分鐘都看不完，即使影片無「私密」照片，影片也不涉及妨害秘密，但受害者堅持提告，大甲警分局受理後，今天已依違反性騷擾法送辦。

▲▼4名男子將范姓男子壓制在地，警方依性騷擾法送辦。（圖／翻攝IG帳號shaoyun0701）。

大甲警方9月24日下午4點45分獲報，后里區麗寶樂園天晴廣場有人打群架，4個打1個，警方趕赴現場，現場已無打架、聚眾鬥毆情事，經了解，22歲的張姓男子、21歲李姓男子、22歲石姓男子和22歲李姓男子，在麗寶樂園馬拉灣的置物櫃發現55歲范姓男子手持手機涉嫌偷拍，經詢問范男為何偷拍，范男不予理會，轉身就走，4名男子上前追問，一言不合，壓制在地。

被偷拍的陳姓女子在IG發文，她跟男友去玩水時，下午3點就看到范男不斷偷拍，除了她以外還有多名泳衣女子也被拍；直到下午5時，她發現又被偷拍，男友和多名男子上前攔阻范男，要求交出手機。

陳女在警局內查看范男手機時，發現內部有大量影片，連慢動作都有，觀看30分鐘都看不完，10個影片中有8個是年輕的泳裝女生，最後她找到自己被拍攝的畫面，「就是對著我拍，當然臉、胸跟臀都有入鏡，我身為一個女生，看到這些東西就不想簡單放過他」。

影片曝光後，有網友說「這種人，就該吉死他」、「好正義」、「你們超勇敢」，也有女網友說「他上次就是假裝講電話但是手機一直往我們這邊」。

也有人說，「我還是覺得公開場合拍真的沒什麼～那個人是有拍到很私密的地方嗎」、「你這樣反而錄下自己犯罪現場，公共場合並沒違法」、「如果是路上拍比基尼沒什麼問題吧」。

警方初步檢視范男手機影像，並未涉及妨害秘密，但被害人陳女堅持提告，今天已依違反性騷擾防治法送辦。

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