ET專訪／確認黨籍訴訟只求是非　鍾東錦再控初選讓苗栗藍軍分裂

▲鍾東錦參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍後向法院提起訴訟確保黨籍，鍾表示是為求是非、公道。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長參選人鍾東錦9月14日遭國民黨開除黨籍，鍾陣營第2天到苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」之訴，並到苗栗地檢署按鈴控告國民黨秘書長黃健庭，涉嫌意圖使人不當選及誹謗。鍾東錦接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，提告是求是非、公道，苗栗藍軍會分裂就是因為國民黨不辦初選。

記者問鍾東錦，國民黨都不要你了，黨籍有那麼重要嗎?鍾東錦表示，國民黨全國各縣市的黨部主委都必須自食其力，他也不例外，自從擔任國民黨苗栗縣黨部主委以來，出錢出力，為了凝聚藍軍的向心力，中央黨部去年要求舉辦50場公投說明會，他當場就向朱主席表示，苗栗會舉辦100場，果然最後沒有讓朱主席丟臉，雖然全國4項公投沒過關，但在苗栗開出6成以上同意票，交出亮眼的成績單。

▲▼違紀參選苗栗縣長的議長鍾東錦表示，苗栗藍軍會分裂是因為國民黨沒收苗栗初選。（圖／鍾東錦競選團團隊提供）

鍾東錦說：「盡心盡力卻無法獲得肯定，是最令人灰心的地方，更何況，國民黨提名過程是年輕人最唾棄的是黑箱政治、密室協商，因此，透過律師請求確認黨籍存在之訴訟，除了求一個是非、公道外，最重要的是，必須喚醒國民黨改革的初心，才能為苗栗守住一片藍天。」

對手陣營說，鍾東錦曾承諾不選縣長，現在卻言而無信出來攪局！鍾東錦表示，2年前正是國民黨最低潮的時候，連續歷經多次大敗，沒有人要接苗栗縣黨部主委工作，只有他挺身出而接下主委，當時確實沒有參選縣長的計畫，不過，就任主委後的主要工作，就是準備規劃苗栗縣長提名人選，在完全沒有人願意站出來的情況下，他只好今年1月大動作召開記者會，宣布將參與2022苗栗縣長選戰，希望透過自己拋磚引玉，鼓勵更多人出馬角逐。

鍾東錦說，大約1年多前，某次與老縣長傅學鵬的聚會中，傅學鵬曾鼓勵他和謝福弘一起競爭，立法委員徐志榮在拒絕國民黨徵召的記者會中，也公開指出，應該讓有意願參選的人，一起透過民調初選，由民調最高的人出馬參選，但這些承諾現在看起來，都和結果不同。鍾東錦強調，他不會怪哪一個人，畢竟責任來了就要擔，他也不覺得失信於誰，最重要的是對鄉親守信。

記者問，如國國民黨在苗栗縣不提名，開放黨員參選縣長，就不會走到利用黨紀處置的程序，會是好選項嗎?

鍾東錦表示，從事政治服務工作，嚴守「清廉、務實」態度，以鄉親的需求為依歸，因應年底大選，今年1月開始，他就以苗栗縣黨部主委身分，不斷要求中央黨部舉辦初選民調，讓贏的人師出有名，輸的人可以團結力挺，但等到的卻是黨中央直接沒收初選，失信於民，違背民主制度，還強行徵召立法委員徐志榮，逼得徐道歉婉拒徵召，導致出現分裂危機。

記者追問，也許黨中央怕鍾東錦成為民進黨攻擊重點，影響全國選情，才會想方設法不提名他，鍾東錦強調，只有自己做不好才會怕別人攻擊，他作事認真負責、坦坦蕩蕩、真誠面對鄉親，當然不會害怕民進黨攻擊，即使遭到攻擊，也可以理直氣壯的回擊，更不用擔心影響全國選情，至於國民黨不提名、開放黨員參選部份，目前已經為時已晚，他認為，還是透過一個公平、公正、公開的初選模式，才是最好的選項。