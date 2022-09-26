夫妻吵架「公仔被丟光」！他回家才知收藏全進垃圾車

▲丈夫收藏的公仔全被妻子丟光。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

夫妻吵架難免會發生，但如果做一些傷害人的事情，恐怕追悔莫及。一名男子分享，鄰居日前與妻子發生爭執，回家以後發現房間「清潔溜溜」，珍藏已久的公仔全進了垃圾車，恐怖的畫面在網路上曝光，讓網友們瞠目結舌。

一名男子在「爆廢公社」分享，先前曾發生一起「公仔送親戚」的慘痛案例，最終引起家庭革命，妻子從強硬的態度逐漸軟化，最後開始哭求，希望丈夫不要衝動，若是真的要離婚，也希望丈夫將房子留下，離奇的案例當時引起許多討論。

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而近日又有公仔蒐藏同好家中發生慘案，該名同好是男子的鄰居，日前因為與妻子吵架，回家後卻看見乾淨溜溜的房間，「全部收藏都進了垃圾車」，讓男子聽到不禁傻眼，「換做各位客倌，心愛的東西被丟掉會怎麼做？」

▲▼鄰居聽完公仔同好的慘案，瞬間愣住了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



依據照片畫面，同好家中原先有寶可夢、航海王等多種動漫的公仔，擺在房間裡的場面相當壯觀，回家後房間地板卻清潔溜溜，讓人心生絕望。

▼丈夫收藏了許多公仔，全被妻子丟光。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



貼文曝光後，許多網友留言建議，「老婆本來就想離婚了吧」、「老婆的行為太誇張了」、「我一定吵到離婚，太不尊重人了」、「什麼老婆，明明是被告」、「沒有蒐藏過東西的人，不懂蒐藏的樂趣。不要輕易剝奪每一個人的樂趣」、「離婚提告求償阿！有啥好講的」、「所以找一個有共同愛好或是能理解你的興趣的另一半很重要」、「可能真的會離婚喔，如此不尊重別人跟她一起生活只會更痛苦。」

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