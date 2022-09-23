薪水全上繳「求愛愛」遭拒！　人妻提4要求：表現好可以3天做1次

▲只要老公表現好，就答愛愛。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

情侶或夫妻相處，可能會因為生活習慣、價值觀發生摩擦，甚至經常發生爭執，一名人妻表示，老公每個月薪水全上繳，僅留下5千元生活用，但她仍感受不到老公為家付出的心意，小孩半夜哭鬧，都是她起床餵奶、換尿布，要求老公主動承攬全部家事，節日帶她去吃大餐，「只要你表現好，可以三天做一次」。

「我雖然是你老婆但我有權說不」，該名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文，老公每月薪水全上繳，只固定拿5千元生活用，但她白天工作，晚上還得顧小孩，「我這麼忙這麼累還睡不飽，根本沒慾望」，指責老公家事沒有全包，小孩半夜哭鬧也不會幫忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻要求老公回家後主動做所有家事，幫小孩洗澡、餵奶、換尿布，節日送包包及吃浪漫大餐，每年安排一次出國放鬆，並提到，羨慕閨蜜老公都會帶妻子出國旅遊，「這樣的話我才會放鬆快樂，才會有心情」，心情好才能答應對方的要求，「到時三天做一次也不是不行，只要你表現好可以三天做一次」。

貼文曝光後，網友們全看傻，「沒比較沒傷害，那麼多計較，徧徧跳入婚姻的墳墓，應該潛入淡水河，較涼爽」、「只要表現好，天天做都行，三天一次沒有說服力」、「你幹嘛不嫁給你朋友老公就好」、「薪水全部上繳我已經覺得很好了」、「鏡子很便宜，要勇敢面對買回來照一下」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲