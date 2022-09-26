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新冠病毒剋星！「死亡擁抱」阻止感染人體細胞　所有變異株都有效

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲新冠病毒結構模型。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

一支跨國科學團隊研發出名為HR2胜肽（HR2 peptide）的分子，能與新冠病毒緊密結合，導致病毒失去感染人體細胞的能力，宛如給新冠「死亡擁抱」。他們針對所有主要變種病毒進行測試，包括Delta、Omicron及其亞型變異株，實驗結果完全相同，「這種胜肽能夠強力抑制迄今所有主要新冠變異株。」

研究團隊解釋，在胜肽上添加「殘基」（residues）後，就能延長胺基酸鏈，讓它更有效阻擋病毒，與胺基酸鏈較短的胜肽相比，效果甚至好上100倍。如此一來，HR2胜肽緊密包覆新冠病毒，以及病毒用來感染人體細胞的棘蛋白。此時，胺基酸鏈會干擾病毒通過細胞膜的活動，擾亂感染過程。

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲隨著新冠病毒不斷演化及變種，舊版藥物、疫苗及療法的效力遭到削弱。（圖／路透）

團隊成員來自哈佛、史丹佛、赫爾辛基大學及多間知名學術機構，他們將論文發表在《美國國家科學院院刊》，並且寫道，「我們的研究結果表明，一個有著合適序列的簡單胜肽，能夠成為有效且划算的治療方式」。

隨著新冠病毒演化、累積大量突變，舊有抗體及疫苗可能無法辨識新的變種病毒，進而削弱甚至失去效力，因此各界普遍認為，HR2胜肽的誕生相當鼓舞人心。

不過，若要利用HR2研發出安全有效的抗病毒藥物及療法，還有很長一段路要走。是否能在人體上發揮作用，面對未來新變異株效果是否還能一樣優秀，都是有待研究的方向。團隊也指出，人們目前迫切需要研發出「不受突變影響」的替代性抗病毒藥物。

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