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維護乾淨選舉　南檢、移民署齊「新」反賄　

▲台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，共同維護乾淨選舉的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，共同維護乾淨選舉的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底九合一選舉將至，移民署南區事務大隊台南市第一、第二服務站與台南市專勤隊，9月24日在台南市新住民關懷協會開設新住民免費電腦課程，台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，希望新住民朋友除透過課程提升數位知識，也能充分瞭解杜絕賄選的重要，共同維護乾淨選舉。

▲台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，共同維護乾淨選舉的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署檢察官高振瑋以淺顯易懂的生活案例，向新住民介紹賄選態樣，包括現金買票、招待餐飲旅遊或贈送禮物等，並結合當日的數位資訊課程，提醒新住民如何辨識網路假訊息，秉持「不製造、不轉傳、不相信」三不原則。高振瑋檢察官指出，愈接近投票日，有心人士更容易透過網路，以匿名、抹黑、曲解事實的方式中傷候選人或影響民眾觀感，進而達到影響選舉目的，嚴重傷害民主制度。

▲台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，共同維護乾淨選舉的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

來自越南的阿蘭是第一次擁有投票權，她表示因為想自製特別的Line貼圖，特地報名參加移民署的免費電腦課程，此次除了學到實用的資訊技能，透過檢察官解說，才瞭解原來轉傳不實訊息，竟也可能觸法，讓她深刻體會到乾淨選舉的重要與台灣民主的寶貴。

此次台南市政府民政局也特地到場宣導、鼓勵年滿18歲且設有戶籍之新住民，踴躍參加選務工作擔任開票所工作人員，透過實地參與選務，瞭解選舉作業流程，獲得不一樣的民主體驗。

▲台南地檢署協請檢察官高振瑋到場，向新住民宣導反賄選及相關法紀觀念，共同維護乾淨選舉的風氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署與台南地檢署共同呼籲「不賄選，我才選」，期望透過本次的電腦課程及宣導活動，讓新住民朋友帶回實用的資訊技能及滿滿的反賄選知識，降低誤觸法網風險，並鼓勵新住民朋友一旦發現有賄選情事，立即撥打檢舉專線0800-024-099，檢舉獎金最高新台幣1000萬元。

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