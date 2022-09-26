見證重視環保里程碑　花蓮環境教育數位中心大樓落成啟用

▲花蓮縣環保局舉行環境教育數位中心落成啟用暨花蓮永續展開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局25日舉行「花蓮縣環境教育數位中心落成啟用暨花蓮永續展開幕典禮」。立法委員傅崐萁、花蓮縣政府秘書長饒忠與花蓮縣政府局處首長們共同見證花蓮縣環境教育數位中心大樓的啟用，見證花蓮縣環境保護新氣象、新時代的來臨。

傅崐萁提及，2000年5月18日立法院通過「環境教育法」，經總統公告於100年6月5日施行。「環境教育法」首揭要旨：「推動環境教育，以促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義、培養環境公民與環境學習社群，以達永續發展。」

傅崐萁表示，花蓮縣環境保護局為達「低碳城市、幸福花蓮」目標及推動「環境教育法」施行，環保局先於2021年8月17日從國防部接管花蓮「民德營區」，利用舊有軍方建物，在前賴鴻銘局長規劃下，於現址成立「花蓮縣環境教育永續中心」，開始推動花蓮縣環境教育工作。「花蓮縣環境教育永續中心」以國防部報廢之建築物基礎下修繕暫用，舊建築物已使用超過50年且無建物合法使用執照，安全及耐震堪慮，實有興建安全合法場所之必要，今日可以共同見證環境教育中心落成，令人感動！

後續評估花蓮縣環境保護局舊有辦公廳舍空間（位於花蓮市民權路123號），受限於建築空間狹小而辦公空間明顯不足，且建物迄今已使用45年，建物已有水泥牆面劣化現象，相關安全性堪慮。經評估整合後，規劃於原「花蓮縣環境教育永續中心」位置，整合花蓮縣環境教育推動及辦公廳舍需求，提出「花蓮縣環境教育數位中心」設置計畫。經2018年經行政院花東地區發展推動小組第15次委員會議審定，核列經費之「花蓮縣環境教育數位中心設置計畫」，其中花東基金補助新台幣1億3,500萬元，中央及地方配合款共計5,000萬元。

▲立委傅崐萁表示，環教中心的啟用見證了花蓮環境教育的新里程碑。

縣府秘書長暨環境保護局局長饒忠表示，近年來花蓮縣民對環保局執行工作的成果逐年重視及關心，環保局工作日益繁重，為不負民眾的鼓勵及期許，環保局在遷入新大樓辦公後，會更加努力及專注於花蓮縣環境保護工作的耕耘及努力。加強各項環境保護作為及縣內各項污染源的控制及改善。朝向以花蓮縣的環境特色為基礎，聯合國永續發展17項指標為指導，配合花蓮縣有機農業發展及低碳旅遊的發展目標，構建花蓮縣成為一個環境永續、幸福宜居的城市。

一樓作為花蓮縣推動環境教育的旗艦基地，設有150人大會議室並建置多媒體、VR/AR等之環境教育推廣教學設施，是民眾體驗、學習環境教育的好去處。二樓、三樓及四樓作為環境保護局辦公場所，提供寬敞、明亮、節能、減碳的綠建築空間。四樓空間並規劃設置綠能設備，讓環境教育數位中心新大樓成為花蓮縣公務機關辦公場域的標竿典範。