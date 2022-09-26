　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

▲台東縣長饒慶鈴上施政滿意度逐年上升，縣市競爭力非6都排名第4，文教力更是表現亮眼，受封藝文王。（圖／台東縣政府提供）

台東縣長饒慶鈴上施政滿意度逐年上升，縣市競爭力非6都排名第4，文教力更是表現亮眼，受封藝文王。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

《天下雜誌》日前公布2022年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，縣市競爭力中台東排名第4，台東縣長饒慶鈴施政排名躍升至第5，相較去年皆進步一名次，為縣府團隊的施政表現注入強心劑，縣長饒慶鈴感謝台東鄉親對縣府施政成果給予肯定及信心。

此外在經濟、環境、施政、文教及社福等5大面向進行評比，台東縣在「文教力」與「社福力」為非六都第3，值得一提的是，文教力為連續2年在16縣市組的平均每萬人之藝文展演活動次數指標中蟬聯本島第一，讓台東穩穩成為藝文王，貫徹饒慶鈴推廣的落實文化平權、藝術下鄉，實踐台東就是一座大美術館的概念，讓藝文活動融合在每一位鄉親的生活日常中，同時也透過山海、土地、多元人文交流，打造台東藝術的黏著力。

依天下調查報告說明指出，今年在縣市長施政滿意度調查中，各縣市首長整體滿意度下滑，而縣長饒慶鈴在縣市長施政分數獲得77.5分排名第5；台東縣在縣市競爭力獲563.2排名第4，2項皆比去年進步1名。文教力、社福力、環境力及施政力成績與去年持平，另在「您覺得台東縣是否有豐富文化活動」的主觀指標中，台東縣長期位居16縣市前三，過去4年該項指標甚至拿了2次第1，近年受疫情影響，仍有75.1%的民眾認為，台東縣有豐富的文化活動，成為藝文王。

饒慶鈴說明，由於台東縣府穩健的財政管理，連續7年收支賸餘，達到17年來負債最低，人均負債減少35％，110年度地方政府財政考評台東獲得全國第二、債務管理全國第一，在足夠財政經費支持下，持續扎穩推動老弱婦幼各項社福措施，尤其部分鄉鎮邁入超高齡化，強化長照需求服務，設7座長照中心、103站部落文化健康站、90社區關懷據點、13處聚福食堂及身心障礙日間型服務等，長照服務涵蓋率達82%，為全國第三，能夠在台東一起快樂變老。

因應少子化，縣長饒慶鈴也持續打造友善生養安心教育環境，推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致，宣布提高生育第一胎補助至3萬元、第二胎以上加碼補助至3萬6千元，為全國生育補助最多縣市之一，台東也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1:5降載至1:4。

饒慶鈴提及，落實文化平權是她提出「台東慢經濟」中重要政策面向之一，目前藝文成效已經慢慢展現在各鄉鎮及鄉親日常生活中，3年來辦理藝術下鄉活動超過數萬人次參與，如「吹南風‧曬音樂」、「藝起來我家」、「憶曲來台東」、「那年我們一起聽的歌」等活動，幾乎每週都有音樂盛會。最夯網美打卡熱點的「南迴藝術季」及融合山海與歷史建築的「台東藝穗節」。以及即將登場的國際級的光藝術「台東知本光祭」、工藝創作設計能量爆棚的「台東設計週」、聲音藝術節、自然醒慢活祭、國際原住民音樂節PASIWALI等，讓藝術生活就屬於台東的日常。

此外，饒慶鈴同樣以「台東慢經濟」政策面向推展各項觀光經濟產業活動，從白天到黑夜；從陸地、海洋到空中，都有各種不同的玩法，用創意突破觀光活動的賞味期限。持續保有台東這份真善美的特質，「有理念、有風格」地「販售」這座永續發展與居民生活品質的城市，秉持不要一百萬人來一次，而是打造「一萬人來一百次的體驗式觀光」。在Booking.com「全球最好客目的地」排行榜中台東縣攻佔2021第1及2022第2、及2020全球十大好客城市第7，成績斐然。
 

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
拓也哥生前「左小腿已截肢」！　多病纏身：討厭打點滴
大改款TOYOTA INNONA預售價曝光！　11月發表
趕進度！　估本週還有「1-2個颱風生成」
拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落
快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃不治
對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊：贏了
快訊／拓也哥逝世！　家人悲痛證實
周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

賴香伶批桃園公共工程品質缺失　市府：徹底檢討不要過度放大

台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班　海選15位菁英新學員加入

見證重視環保里程碑　花蓮環境教育數位中心大樓落成啟用

與酒駕者同車全都罰　永康警3天攔檢取締22件13件法辦

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

「6連霸」台南市副議長林炳利　今晨睡夢中辭世享壽60歲

獨／以為被放鳥！老山友自搭公車回家　整台遊覽車等嘸人警急攔截

全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

南投表揚669位優秀教育人員　周進科、林慕怡皆獲雙料師鐸獎肯定

賴香伶批桃園公共工程品質缺失　市府：徹底檢討不要過度放大

台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班　海選15位菁英新學員加入

見證重視環保里程碑　花蓮環境教育數位中心大樓落成啟用

與酒駕者同車全都罰　永康警3天攔檢取締22件13件法辦

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

「6連霸」台南市副議長林炳利　今晨睡夢中辭世享壽60歲

獨／以為被放鳥！老山友自搭公車回家　整台遊覽車等嘸人警急攔截

全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

競選總部是「大違建」！　藍秀建照籲劉建國自行拆除

Skoda「電動版Octavia」傳已在開發中　採最新技術直指Model 3

中華隊已徵詢王柏融等旅外好手　林子偉率先表態將打經典賽

批民進黨團「民主之恥」　民眾黨團：用國家機器追殺高虹安　

梁文音離婚2年...自揭婚禮「最大遺憾」！　見1幕秒淚流滿面

打斷「別吃我」訊號！國衛院找到關鍵解方　可增強吞噬癌細胞

10月最Chill城市野營就在衛武營　還有艾怡良、告五人唱給你聽

預備備～起飛！小貓超愛狩獵奴才「埋伏廁所外」　中途媽初遇對手

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

大改款「TOYOTA INNONA預售價曝光」！折合新台幣84萬　11月發表

地方熱門新聞

整台遊覽車等不到山友　報警找人

台南市副議長林炳利今晨睡夢辭世

台南永康林燕祝、謝龍介聯合競選總部成立

高雄鳳山區晚間3494戶停電！

桃園「議長盃」萬人路跑　兩階段鳴笛

永康警3天攔檢取締22件13件法辦

台南東區曾之婕競選總部成立

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

良皇宮獲蔡英文總統贈匾

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

趙少康力挺姚正玉掃街拉票

莊雅智擄人勒贖二審改判2年

台中人注意！潭子中山路與環中路口即起北向禁止左轉

打造優質水岸環境　太保市長候選人戴光宗拋牛肉　

更多熱門

相關新聞

全國房價所得比3年暴漲11%　北市不吃不喝16年才能買房

全國房價所得比3年暴漲11%　北市不吃不喝16年才能買房

近期全台房價大漲，其中尤以中南部縣市漲幅最為驚人。據官方公布房價所得比資料，全國第一季平均房價所得比已到9.58倍，較2019年相比增幅達11％，其中以台南增幅最大，第一季已拉高至9倍；而所得比最高仍是北市，得16年不吃不喝才能買房。

老宅霸主換人當　台中平均交易屋齡破30年「超車北市」

老宅霸主換人當　台中平均交易屋齡破30年「超車北市」

比六都4年最進步　眾人秒喊這1市：超明顯

比六都4年最進步　眾人秒喊這1市：超明顯

台南教育政策民調綜合表現六都第一！

台南教育政策民調綜合表現六都第一！

單價20萬→76萬！台北市20年房價漲2.75倍　台南成最強黑馬

單價20萬→76萬！台北市20年房價漲2.75倍　台南成最強黑馬

關鍵字：

競爭力總排名六都文教力亮眼藝文王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

浴室矽利康發霉！網曝神招

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面