台東競爭力總排名非六都第4　文教力表現亮眼受封藝文王

▲台東縣長饒慶鈴上施政滿意度逐年上升，縣市競爭力非6都排名第4，文教力更是表現亮眼，受封藝文王。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

《天下雜誌》日前公布2022年「縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查」，縣市競爭力中台東排名第4，台東縣長饒慶鈴施政排名躍升至第5，相較去年皆進步一名次，為縣府團隊的施政表現注入強心劑，縣長饒慶鈴感謝台東鄉親對縣府施政成果給予肯定及信心。

此外在經濟、環境、施政、文教及社福等5大面向進行評比，台東縣在「文教力」與「社福力」為非六都第3，值得一提的是，文教力為連續2年在16縣市組的平均每萬人之藝文展演活動次數指標中蟬聯本島第一，讓台東穩穩成為藝文王，貫徹饒慶鈴推廣的落實文化平權、藝術下鄉，實踐台東就是一座大美術館的概念，讓藝文活動融合在每一位鄉親的生活日常中，同時也透過山海、土地、多元人文交流，打造台東藝術的黏著力。

依天下調查報告說明指出，今年在縣市長施政滿意度調查中，各縣市首長整體滿意度下滑，而縣長饒慶鈴在縣市長施政分數獲得77.5分排名第5；台東縣在縣市競爭力獲563.2排名第4，2項皆比去年進步1名。文教力、社福力、環境力及施政力成績與去年持平，另在「您覺得台東縣是否有豐富文化活動」的主觀指標中，台東縣長期位居16縣市前三，過去4年該項指標甚至拿了2次第1，近年受疫情影響，仍有75.1%的民眾認為，台東縣有豐富的文化活動，成為藝文王。



饒慶鈴說明，由於台東縣府穩健的財政管理，連續7年收支賸餘，達到17年來負債最低，人均負債減少35％，110年度地方政府財政考評台東獲得全國第二、債務管理全國第一，在足夠財政經費支持下，持續扎穩推動老弱婦幼各項社福措施，尤其部分鄉鎮邁入超高齡化，強化長照需求服務，設7座長照中心、103站部落文化健康站、90社區關懷據點、13處聚福食堂及身心障礙日間型服務等，長照服務涵蓋率達82%，為全國第三，能夠在台東一起快樂變老。



因應少子化，縣長饒慶鈴也持續打造友善生養安心教育環境，推出全國首創的類公共化政策，使公私托收費一致，宣布提高生育第一胎補助至3萬元、第二胎以上加碼補助至3萬6千元，為全國生育補助最多縣市之一，台東也首度啟動幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、公托托育人員照顧幼兒比由原本1:5降載至1:4。

饒慶鈴提及，落實文化平權是她提出「台東慢經濟」中重要政策面向之一，目前藝文成效已經慢慢展現在各鄉鎮及鄉親日常生活中，3年來辦理藝術下鄉活動超過數萬人次參與，如「吹南風‧曬音樂」、「藝起來我家」、「憶曲來台東」、「那年我們一起聽的歌」等活動，幾乎每週都有音樂盛會。最夯網美打卡熱點的「南迴藝術季」及融合山海與歷史建築的「台東藝穗節」。以及即將登場的國際級的光藝術「台東知本光祭」、工藝創作設計能量爆棚的「台東設計週」、聲音藝術節、自然醒慢活祭、國際原住民音樂節PASIWALI等，讓藝術生活就屬於台東的日常。



此外，饒慶鈴同樣以「台東慢經濟」政策面向推展各項觀光經濟產業活動，從白天到黑夜；從陸地、海洋到空中，都有各種不同的玩法，用創意突破觀光活動的賞味期限。持續保有台東這份真善美的特質，「有理念、有風格」地「販售」這座永續發展與居民生活品質的城市，秉持不要一百萬人來一次，而是打造「一萬人來一百次的體驗式觀光」。在Booking.com「全球最好客目的地」排行榜中台東縣攻佔2021第1及2022第2、及2020全球十大好客城市第7，成績斐然。

