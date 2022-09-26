得知女友與渣男「無套性史」秒分手　處男哀號：我怕得性病

▲男網友得知女友曾被渣男玩弄過，表示無法接受女友曾與性生活混亂的前男友無套發生性關係。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

男子上網訴苦透露，交往週年前夕才發現女友的前男友不僅愛約砲也會嫖妓，並得知女友曾與這樣的渣男無套性行為，讓他深感意外，頓時對女友感到「形象幻滅」，而且火速放生女友！一連串抱怨反而引來網友圍剿，認為他的做法跟渣男前任的本質沒兩樣。

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原PO在「Dcard」發文表示因緣際會認識的女友，給他的感覺是「刻苦耐勞又有禮貌的樣子」，女友陽光燦爛般的微笑一直都是他的正能量，兩人個性契合。只是女友對於過去的感情經驗三緘其口，只說不曾約過砲。原本交往滿1週年，他想要提前給女友驚喜，未料自己反而得到「驚嚇」。

女友在週年前夕向他坦承之前與渣男交往過，在不知情的狀態下成了前男友的小三，事情曝光後就被拋棄，而且她在事後才知道前男友愛約砲也會嫖妓。原PO得知女友曾與這樣的渣男前任無套發生性關係，內心五味雜陳：「這麼乖巧的女孩，我頓時對她感到好噁心、好髒。」雖然同時卻也覺得她可憐，但最後他選擇封鎖女友，打算以此方式與她分手劃清界線。

網友看完不但不同情原PO，而是群起撻伐他的行為跟渣男有何不同？有些人認為他有「處女情節」，如果會介意的話當初就該直接找「母胎單身」的處女；另外也有人大罵：「你要淪為她口中的下一個渣男了。」

原PO回文解釋自己並非不愛她，而是「一看見甚至想到她，腦中浮現就是她跟那男的在床上的樣子」，自己像是「撿回收」，因此感到很嘔。原PO還自爆自己是處男，雙方原本尊重彼此，關係進展不算快，所以尚未發生關係。

但原PO的解釋並未換來網友諒解，多數人依然覺得女方太可憐，認為她至少勇敢說出過往，沒有欺騙原PO，也認為原PO應該要好好跟女友坦承內心想法，而不是直接將她封鎖當作分手。不過也有人認為如果無法接受另一半有這樣的過去，那還是趕緊分手，僅是雙方價值觀不同。

討論區砲聲隆隆，有人無法忍受原PO的「撿回收論調」，反問「難道被Ｘ過的女生都算是撿剩下的」？也有網友質疑「被劈腿被無套並不是她的錯」，不解哪裡噁心，引出原PO回覆「我怕得性病」。他慶幸自己還沒有跟女友發生關係，哀號：「如果我得性病，我才可憐吧！」







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