週年慶拒當灑大姐！克蘭詩「雙萃雙能」神級保養組合一次看

▲把握週年慶入手克蘭詩黃金雙激萃、亮眼萃。（左圖／資料照，右圖／克蘭詩提供）

消費中心／綜合報導

你是每到週年慶就拿著DM拼命圈選特惠組、失心瘋撒錢爆買的「灑大姐」嗎？今年週年慶克蘭詩推出口碑爆棚的「黃金雙激萃」特惠組，同時透過「分齡精華水」的訂製保養概念選對適合自己的保養品，不囉嗦，直接整理週年慶克蘭詩5大必敗特惠組，讓你辛苦賺來的每一塊錢都花得值得！

把握週年慶入手克蘭詩黃金雙激萃、亮眼萃

▲「黃金雙激萃」狂獲眾多美容編輯喜愛，其華麗的金黃色澤正是來自「黃金薑黃」。（圖／資料照，下同）

總是找不到滿意的精華嗎？堪稱神級精華的克蘭詩黃金家族「黃金雙激萃」、「黃金亮眼萃」狂獲眾多美容編輯喜愛，其華麗的金黃色澤正是來自「黃金薑黃」。成分富含全方位抗老植萃並融入有機高山峨參精萃，透過20+1高能活性植萃，激活肌底5大修護力，使膚況穩定、維持膚質細嫩透亮，全面hold住肌膚不鬧小情緒而更加緊緻彈潤。

▲克蘭詩黃金雙激萃採特殊「雙萃」的水＋油雙重質地，以精密雙管壓頭設計、精準打造2:1水油配比的仿皮脂膜滲透技術。

此外，克蘭詩黃金雙激萃採特殊「雙萃」的水＋油雙重質地，以精密雙管壓頭設計、精準打造2:1水油配比的仿皮脂膜滲透技術，讓肌膚可以秒吸收、超保濕，而且質地輕盈、零油感、零黏膩，全面擊退全齡肌膚問題。把握周年慶一併入手「黃金亮眼萃」hold住眼神魅力，全方位擊退眼周老化跡象，一抹亮眼水潤，讓你活得一天比一天年輕美麗！

▲肌膚可以秒吸收、超保濕，而且質地輕盈、零油感、零黏膩，全面擊退全齡肌膚問題。

分齡精華水為肌膚提供客製化保養

肌膚保養不應看年齡，而是看肌齡！克蘭詩「分齡精華水」針對不同肌膚年齡所在意的問題提供客製化保養，系列3款分齡精華水皆採用紅蔘及紅棗萃取物協同長短鏈玻尿酸，打造同款水潤基底，再進一步為不同肌齡提供精準修護。

▲由左至右，適合肌齡25+的「少女熬夜水」，針對肌齡35+的「女神彈簧水」，鎖定肌齡45+的「美魔塑顏水」，分齡精華水一一擊破各種肌齡保養痛點，提出有感美肌解方。

像是適合25+的「少女熬夜水」（漾彩肌活美肌精華水）添加繡線菊、紫絨草萃取，修護因熬夜不當作息引起的毛孔粗大及痘痘瑕疵；針對35+的「女神彈簧水」（煥顏緊緻彈力精華水）添加袋鼠花精萃、蓋裂果重啟肌膚光澤、告別鬆弛初老，工作生活忙碌之餘還是可以hold住女神光彩；鎖定45+的「美魔塑顏水」（極緻活齡撫紋精華水）添加四胜肽、哈倫加納葉提供潤澤撫平皺紋、逆轉時光，一一擊破各種肌齡保養痛點，訂製你專屬的美肌解方。

盤點克蘭詩週年慶5大必敗特惠組手刀購

今年週年慶克蘭詩誠意十足推出明星商品組合，包含備受期待的「黃金雙激萃」及「分齡化妝水」通通都有正貨優惠組，滿足觀望已久的新粉或摩拳擦掌準備囤貨的鐵粉，都能將有感保養一次入手～好嗨桑！

像是黃金家族的「黃金雙萃發光穩膚組」集結「超級精華－黃金雙激萃」、「阿爾卑斯純淨潔顏乳（保濕）」、「野芒果滋養去角質霜」及「煥顏緊緻彈力日霜」，由內而外深度清潔、潤澤，全方位穩定肌膚狀態實現嫩透亮的肌膚理想型。而秋冬必加強的眼周保養品，推薦入手「亮眼萃超發光水潤組」，含黃金亮眼萃及阿爾卑斯純淨潔顏慕斯組，實踐肌膚澄淨質感、潤澤提亮雙眼閃閃動人。

▲黃金雙萃發光穩膚組：超級精華-黃金雙激萃50ml，阿爾卑斯純淨潔顏乳_保濕30ml，野芒果滋養去角質霜15ml煥顏緊緻彈力日霜15ml。價值5,696元，周慶特價4,100元。（圖／克蘭詩提供，下同）

▲黃金雙萃發光穩膚組：黃金亮眼萃20ml，阿爾卑斯純淨潔顏慕斯50ml。價值3,117元，周慶特價2,700元。

而有「彈簧霜」之稱的「煥顏緊緻彈力日霜」搭配女神彈簧水的「煥顏緊緻彈力精華水」、「煥顏緊緻彈力晚霜」所組成「女神光回彈日夜修護組」更是今年週慶必敗組合之一，透過超有感明星乳霜及訂製款化妝水一次鎖定日夜生理時鐘全面修護，有效提升肌膚彈力緊緻度，絕對是體驗克蘭詩的嚐鮮必收組合！

▲女神光回彈日夜修護組：煥顏緊緻彈力日霜50ml，煥顏緊緻彈力精華水200ml，煥顏緊緻彈力晚霜15ml。價值6,385元，周慶特價4,700元。

即使換季對抗紫外線也不能鬆懈，質地輕盈、透氣的「輕呼吸全效UV隔離露SPF50、PA++++」以2大1小組成「日常防曬輕呼吸組」，徹底顛覆厚重防曬的印象；「氧氣亮白超透亮組」獻上口碑亮白神器「氧氣亮白淡斑精華」正貨加贈旅行組，隨身保養肌膚更淨白。

▲日常防曬輕呼吸組：輕呼吸全效UV 隔離露SPF50PA++++30ml*2，輕呼吸全效UV 隔離露SPF50

PA++++10ml。價值3,967元，周慶特價3,400元。

▲氧氣亮白超透亮組：氧氣亮白淡斑精華50ml，氧氣亮白淡斑精華7ml，氧氣亮白淡斑精華水(潤澤) 50ml。價值5,437元，周慶特價4,300元。