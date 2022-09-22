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桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

▲桃園統領週年慶超強回饋

▲桃園統領週年慶超強回饋。（圖／桃園統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022選戰熾熱，全台百貨週年慶也陸續掀起戰火！甫完成轉型變身的桃園統領廣場週年慶，即將於29日加入熱鬧戰局。桃園統領廣場21日指出，今年統領「購意思」週年慶推出7大超強回饋，要讓統領族hen有感；而去年深受顧客好評的「食在有禮享7折」，今年持續推出更多好康，要為2022年度業績再添柴火。

▲桃園統領週年慶超強回饋

桃園統領廣場郭店長表示：統領廣場今年花了近4個月時間改裝5個樓層，全新引進22個品牌，其中有14家為桃園獨家，還有3家為全台百貨首店獨家品牌，期吸引追求潮流時尚的顧客以及年輕族群，再創消費爆發力與提袋率，拚搶週年慶商機。

▲桃園統領週年慶超強回饋

今年桃園統領「購意思」週年慶推出7大超強回饋很有感，有單筆滿 2000送200，首四日還特別回饋單筆滿1萬加碼送200或累積滿2萬加碼送500，另憑玉山聯名卡首四日加碼刷卡滿額禮，這次大手筆限量推出10名百萬加碼禮，刷百萬回饋5萬元，預期百萬刷手將現身首四日。

為了讓顧客更輕鬆購物，玉山銀行推出分期好禮活動來滿足精打細算的族群。還有會員購物驚喜每逢六日點數放大活動最高100倍的回饋活動、雙十連假戳戳樂趣味活動、限量會員來店禮等好康享不完。最大驚喜是才剛上市不久的iPhone14，也是今年最閃的亮點與購物小確幸~只要單筆消費滿3千就有機會把貴貴的夢幻新機抽回家。

除了買東西，吃東西也是週年慶的重頭戲，延續去年深受顧客好評的「食在有禮享7折」，各品牌餐廳更推出獨家限定，希望統領族快樂購物，還可以輕鬆好好享用一餐，才有週年慶幸福的儀式感。

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