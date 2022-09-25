925保釣抗議　勞動黨：只有捍衛主權，才能有效護我漁權！

▲「925討海護漁保釣抗議活動」。

政治中心／綜合報導

為保護漁民生存權利，宜蘭縣漁民權益協會與釣魚台教育協會於25日共同舉辦「925討海護漁保釣抗議活動」，勞動黨、勞動人權協會動員近百名群眾參加。他指出，面對中美日關係形勢，新時代的保釣運動需長期奮鬥，既是保護漁民的生存權利，更是要維護國家的領土主權完整，因為只有真正捍衛主權，才能有效護我漁權。

吳榮元強調，漁民生存奮鬥的海域被奪佔，保釣運動是一場長期的鬥爭，他相信只要海峽兩岸團結起來共同保釣，美日就絕對吞併不了釣魚台，而隨著台灣問題的解決和中華民族的復興，美日未來就不敢再覬覦釣魚台列島。

中華青年發展聯合會理事長王正也同時呼籲，從1970年代以來的保釣運動和保釣精神要不斷薪火相傳，要讓更多青年和青少年一代認識釣魚台的歷史與主權。從史料來看，除了1403年明朝永樂年間的《順風相送》便記載釣魚台之外，1392年明朝洪武年間的《三十六姓所傳針本》中，就有7條針路（也就是航海路線）記載了釣魚台，這比1884年日本人古賀辰四郎首次所謂「發現」釣魚台要早了足足5個世紀。

此外，1534年被嘉靖皇帝冊封為琉球正使的陳侃，在《使琉球錄》明確記載了釣魚台群島隸屬於中國版圖之內，將釣魚台劃為明朝海防範圍，並指出古米山（即今天的久米島）是琉球與中國之間的疆界。因此不論從國際法上的首先發現或先佔原則，釣魚台都是屬於我們的。

王正指出，從天然地理來看，釣魚台群島屬於台灣北部大屯山脈的延伸，與琉球群島之間相隔著2716米的琉球海溝，因此釣魚台群島屬於台灣的附屬島嶼，絕非琉球的附屬島嶼。而1972年美國未經聯合國同意，片面將琉球的行政管轄權移交給日本，這實際上也代表日本根本就沒有琉球的主權，也就更別説要染指國有化不屬於琉球的釣魚台群島。