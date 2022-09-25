　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN封諾盧「超級颱風」！6小時威力爆炸式增強　專家：從沒見過

▲▼ 諾魯颱風即將登陸菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA-DOST）

▲諾盧颱風被封為超級颱風，威力在短時間內爆炸式增強。（圖／翻攝自PAGASA-DOST）

記者詹雅婷／綜合外電報導

CNN報導，「超級颱風」諾盧（Noru）正朝菲律賓北部前進，25日凌晨短短6小時內迅速增強，預計最快當地25日下午將登陸呂宋島，未來24小時內將帶來巨浪、風暴潮、暴雨以及每小時超過200公里的風速。諾盧將是今年襲擊菲律賓的最強颱風，菲律賓當局已開始疏散沿海地區居民。

諾盧颱風在當地又稱「Karding」，依據美國聯合颱風警報中心（JTWC）數據，風暴25日凌晨起迅速增強，短短6小時內，從原本的每小時140公里，增強至每小時250公里的超級颱風。這讓CNN氣象專家達姆（Derek Van Dam）直言，「我從沒見過颱風出現如此極端快速增強」。

預報顯示，在諾盧登陸菲律賓呂宋島之前，威力還會持續增強，屆時風暴強度將相當於5級颱風，預計未來24小時內，將帶來巨浪、風暴潮、暴雨以及每小時超過200公里的風速。

目前菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局已對玻利羅島（Polillo Islands）發出四級警戒，可能出現大規模破壞，而呂宋島大多數地區則為二級及三級警戒。

▲▼ 超級颱風諾魯直撲菲律賓。（圖／翻攝自pagasa）

▲諾盧預計25日下午或晚上在菲律賓首都馬尼拉東北方約80公里處登陸。（圖／翻攝自pagasa）

衛報指出，諾盧將是今年襲擊菲律賓的最強颱風，數百人受到颱風影響無法出海。氣象預報員表示，超級颱風諾盧歷經前所未見的「爆炸式增強」之後，最大風速可達每小時185公里。

菲律賓國家警察局局長阿祖林（Rodolfo Azurin）表示，「我們要求居住生活在危險地區的居民，在必要時候聽從疏散呼籲。」奎松省災難辦公室的阿維尼拉（Mel Avenilla）說，可能受到颱風直撲侵襲的部分地區居民已開始進行疏散，奎松省長則下令沿海地區漁民禁止出海。菲律賓海岸警衛隊表示，有超過1200名乘客與28艘船隻受困港口內。

路透報導，預計諾盧登陸橫掃呂宋島中部之後，威力將減弱，並於26日進入南海，前往越南。但氣象局也警告，隨著風暴所帶來的強降雨，可能出現危險的風暴潮、大範圍洪水以及山崩，造成破壞農田、淹沒村莊等狀況。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
梅威瑟打趴日本最強暴走族！　一記右拳灌爆倒地
快訊／全聯開出2百萬特獎！　中獎門市、明細曝光
快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻
快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看
雨量「遠超過預期」！　氣象局示警：還有豪雨
陳文茜稱「台灣死亡率高新加坡10倍」　指揮中心反擊：勿錯誤解
快訊／雨區擴大！5縣市豪大雨特報　暴雨狂襲宜蘭
梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BA.2.75.2免疫逃脫最強　恐引爆秋冬疫情！3新變種佔美國2成病例

「菲奧娜」狂襲加拿大　民宅沖入海中！他目睹瞬間驚：整棟消失了

傳俄國會下議院29日研擬法案　把烏克蘭占領區併入俄國

尹錫悅結束英美加巡訪！犯多項「外交缺失」：弔唁取消、出口成髒

CNN封諾盧「超級颱風」！6小時威力爆炸式增強　專家：從沒見過

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇

新書踢爆：梅根婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」

已打4劑自家疫苗　輝瑞執行長又確診！2個月內二度染疫

不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

數字看安倍國葬！最高等級維安「動員2萬人」　比照東奧不容失敗

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

BA.2.75.2免疫逃脫最強　恐引爆秋冬疫情！3新變種佔美國2成病例

「菲奧娜」狂襲加拿大　民宅沖入海中！他目睹瞬間驚：整棟消失了

傳俄國會下議院29日研擬法案　把烏克蘭占領區併入俄國

尹錫悅結束英美加巡訪！犯多項「外交缺失」：弔唁取消、出口成髒

CNN封諾盧「超級颱風」！6小時威力爆炸式增強　專家：從沒見過

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇

新書踢爆：梅根婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」

已打4劑自家疫苗　輝瑞執行長又確診！2個月內二度染疫

不希望文在寅多管閒事！金正恩4年前親筆信被曝光：想直接見川普

數字看安倍國葬！最高等級維安「動員2萬人」　比照東奧不容失敗

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

撐了兩回合還是倒地！「炫富拳王」打趴日本最強暴走族

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

火球追平索沙史上第2　富藍戈讚「新莊好投」鼓勵曾峻岳

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

利菁「鏟9KG辣穿比基尼」嗆林襄巨球：是墊的！變聲復出開新節目

偶包太重！傲嬌貓被摸屁屁「不敢露爽臉」　五官掙扎笑翻媽

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

國際熱門新聞

婦遭撞死已下葬　喪禮上「復活」走進門

烏亂葬崗挖出447遺體　曾受殘忍酷刑

餓到「皮包骨」畸形！烏軍被俘受虐證據曝

普丁再嗆「要用核武」歐盟官員怕爆

俄羅斯男女被迫吻別　鼻酸畫面曝光

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

睡睡雞不能亂吃！FDA：後果嚴重恐致死

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

最美菇農熱到「掀衣搧風」！爆汗喊：做不了

俄羅斯外長聯大演說　批美在台周邊「玩火」

快訊／北韓向東部海域發射不明彈道飛彈

智利強震前兆？5公尺超巨「地震魚」現蹤

俄連死人也想徵召　被迫入伍先把自己灌醉

知名露營用具女社長驚爆淪小三

更多熱門

相關新聞

諾盧快速增強中颱！3地迎雨彈　下週恐有新颱「影響台灣機率曝」

諾盧快速增強中颱！3地迎雨彈　下週恐有新颱「影響台灣機率曝」

「諾盧」增強為中度颱風，北側夾雜較多水氣的偏東風往台灣靠近，今宜蘭等迎風面山區24小時最大累積雨量達到超大豪雨等級，今宜蘭、大台北、花蓮仍將有降雨。天氣風險公司分析師林孝儒表示，關島附近也有另一個熱帶擾動發展中，看來下週有機會增強為颱風，但靠近台灣機會相對低。

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

諾盧讓各國預測全翻車　恐又有新颱時間曝

小鋼炮諾盧快速增強「應有強颱等級」　4縣市警戒

小鋼炮諾盧快速增強「應有強颱等級」　4縣市警戒

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

明天還有雨彈！放晴時間點出爐　下週後段「有颱風生成機率」

明天還有雨彈！放晴時間點出爐　下週後段「有颱風生成機率」

關鍵字：

諾盧颱風東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面