數字看安倍國葬！最高等級維安「動員2萬人」　比照東奧不容失敗

▲ 安倍國葬將於27日舉行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，國葬將於27日在武道館舉行，預計將有來自全球各地的700名重要人士出席。面對外界批評聲浪，日本警視廳以最高等級因應，維安比照日皇即位及東京奧運開幕，絕不容許失敗，以下由《ETtoday新聞雲》為您整理安倍國葬重要資訊。

●時間：9月27日下午2時（台灣下午1時），儀式預計1小時。

●預計花費：16.6億日圓（約新台幣3.68億元）。

●出席人數：國內3600人及國外218個國家、地區的700人，合計4300名賓客及日本皇室7人。

●儀節：出動自衛隊逾1000名陸海空隊員，負責對空鳴槍、沿途列隊敬禮等任務，陸上自衛隊中央音樂隊負責奏樂。安倍骨灰抵達武道館時，陸上自衛隊第1特科團將鳴放19響禮砲。

●維安：動員2萬人高度戒備，並從全國調派逾2500名警力，其中400人負責保護重要人士，與警視廳特勤（SP）共同訓練。

●交通管制：首都高速道路當地中午12時至晚間9時部分路段禁止通行，武道館周邊道路則自上午9時自傍晚7時進行管制，附近的代官町街道上午11時至5時則全面禁止通行。國葬儀式後預計舉辦活動的迎賓館赤坂離宮周邊道路則自傍晚5時至晚間9時進行管制。

●場外獻花：武道館附近的九段坂公園設置2座獻花台，開放時間為上午10時至下午4時，周圍僅獻花民眾可進入，獻花前須檢查隨身物品。

▲ 安倍國葬面臨反對聲浪。（圖／路透）

日本政府22日公布安倍國葬預計出席人數，國內有6000人收到邀請函，其中3600人願意出席；海外則有來自218國家、地區的700人將參加，其中101個國家由駐日大使出席，不會從本國派人前往。國內外合計4300人出席，較政府8月預估的6000人大幅下降。

預計出席的海外政要包括美國副總統賀錦麗、印度總理莫迪、澳洲總理艾班尼斯、新加坡總理李顯龍、南韓國務總理韓悳洙、中國全國政協副主席萬鋼等，包括已卸任者，將有49名領袖級人士參加。台灣則由日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷組團前往。

安倍遇刺案使外界質疑維安疏漏，日本警察廳8月已全面檢討重要人士維安。警察廳幹部透露，國葬作為維安改進後第一場國家級活動，當局已將其定位為不容許失敗的重要活動。

警視廳預計國葬當天成立由警視總監大石吉彥率領的「最高警備本部」，比照德仁天皇即位、東奧開幕，以最高等級維安因應，從全國各地調派逾2500名警力支援。

綜合《時事通訊社》、《產經新聞》，警視廳幹部幹勁十足，認為這是恢復外界信任的第一步。相關人士透露，整體警備態勢預計上升至2萬人規模，超過5月美日印澳「四方安全會議」（Quad）領袖峰會時的1.8萬人，當時則成立警視總副總監為首的「特別警備本部」。

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