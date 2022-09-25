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尹錫悅結束英美加巡訪！犯多項「外交缺失」：弔唁取消、出口成髒

▲▼南韓總統尹錫悅私下稱美國會議員為「兔崽子」，失言風波引發外交爭議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅的失言風波一度引發外交爭議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅正式結束英國、美國、加拿大出訪行程，從加拿大搭乘空軍一號專機返抵南韓。正當外界期盼尹錫悅能好好與美國總統拜登討論《通膨削減法案》（IRA）等問題時，尹錫悅卻未能滿足外界期待，不僅因遲到而取消出席英女王弔唁、會晤拜登的時間僅達48秒，最後更因「出口成髒」而就此揚名國際。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，尹錫悅與金建希夫婦結束7天5夜的出訪行程，昨（24）日搭機返抵南韓，然而外界普遍對於他們所取得的外交成果感到相當不滿意，認為尹錫悅僅會晤拜登48秒，根本無法針對《通膨削減法案》進行深度討論，在與日相岸田文雄所展開的30分鐘會談，也尚未提及該如何解決二戰朝鮮籍非法徵用勞工判決問題上雙方的立場差異。

▲▼南韓總統尹錫悅發表就任以來首次的聯合國大會演說。（圖／路透）

▲尹錫悅在演說中強調「自由」多達21次。（圖／路透）

尹錫悅在今年5月總統就職演說多次闡述「自由」、「世界公民」等單字與理念，由於英、美、加是韓戰主要參戰同盟國，且是自由陣營的重要國家，不僅符合尹錫悅政府多次強調的「自由民主主義價值外交」之基調，此次電池、礦物等核心供應鏈更成為經濟安保議題的重要關鍵，外界期盼尹錫悅出訪能滿載而歸。

不過，尹錫悅一行人抵達英國倫敦後，便因當地交通狀況，最後只能被迫取消出席英女王伊莉莎白二世的弔唁，慘遭共同民主黨等取笑是缺乏弔唁行程的「弔唁外交」。

而當尹錫悅抵達美國紐約，在發表完第77屆聯合國大會演說後拜會聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres），雙方面談時間為30分鐘，儘管古特瑞斯曾開玩笑稱讚尹錫悅，「就算你從現在起開始擔任聯合國祕書長也不遜色」，但尹錫悅在演說中強調「自由」一詞高達21次，卻被外界認為內容空洞、乏善可陳。

▼尹錫悅與聯合國秘書長古特瑞斯面談30分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅與聯合國秘書長古特瑞斯面談30分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲▼尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

▲尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

接著，南韓總統辦公室曾於先前對外透露，此次出訪美國將會與拜登展開會談，向拜登傳達南韓對於《通膨削減法案》在租稅優惠中排除南韓產電動車的疑慮，以及談論美元兌韓元持續強勢等問題；不過，受到拜登縮短在紐約行程的影響，導致美韓元首會談事實上被迫取消，尹錫悅只能選擇接受拜登邀請出席第7屆全球基金再補足會議，見拜登的時間只有52秒。

隨後，尹錫悅就在散場時爆發了揚名國內外的髒話爭議。尹錫悅竟然向一旁南韓外交部長朴振笑著表示，「若（美國）國會那群兔崽子不批准預算案，那麼糗死的拜登臉該如何擺」，聲音清楚被鏡頭捕捉傳送至全世界，事後總統辦公室幕僚澄清，尹錫悅所說的「那群兔崽子」其實是指掌握預算審議權的南韓最大在野黨－共同民主黨，被外界怒批根本是提油救火。

▲▼尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、岸田文雄於美東時間21日在紐約進行簡略會談。（圖／達志影像／newscom）

另外，先前南韓總統辦公室曾於15日單方面發佈日韓元首會談的消息，日相岸田文雄甚至氣到放話表示，「不然乾脆就別見面了」，最後尹錫悅於21日前往日本駐紐約聯合國代表處，雙方才能成功進行30分鐘的簡略會談。

針對此次的巡訪成果，南韓共同民主黨嘲笑尹錫悅此行根本是「空手而歸外交」、「取消弔唁行程的弔唁外交」、「出口成髒外交」，尹錫悅施政支持率再度下滑至剩不到30%。

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