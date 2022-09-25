支持度略升1.7％！蔣萬安：我沒有花俏選舉　也不會「改變人設」

▲蔣萬安出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽開球。（圖／記黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

針對年底台北市長選戰，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，民進黨參選人陳時中29.4％、無黨籍參選人黃珊珊22.8％，但除了蔣萬安之外，陳時中、黃珊珊民調於9月有下降趨勢。對此，蔣萬安回應，自己沒有花俏選舉方式，也不會一直改變人設，堅持原則就事論事。

《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調結果，國民黨參選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為擁有29.4%支持度的民進黨參選人陳時中，而無黨籍參選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

相較於7月份的民調結果，蔣萬安的支持度略增1.7%，黃珊珊的支持度則由前次的25.9%減少了3.1%；至於陳時中的支持度，則沒有太大的變化，由前次的29.9%略減0.5%至本次29.4%。不過，因為蔣萬安支持度有略增的緣故，這讓蔣萬安、陳時中的支持度差距，些微拉開至7.5個百分點。

針對民調變化，蔣萬安25日出席活動時表示，自己沒有花俏的選舉方式，也不會一直改變人設，就是堅持自己的原則就事論事、端出政策牛肉讓市民有感，與基層、民眾零距離接觸對話，了解大家需求並提出解方。

媒體追問，民調攀升是否與媒體人周玉蔻近期言論有關？蔣萬安說，相信市民想要的是提出市政擘畫願景，能夠了解市民需求，這才是民眾真正有感的。

另外，關於今日下午成立中山後援會，是否想回防本命區？蔣萬安僅說，後援會陸續成立，都是按照既有規劃。