柯文哲就坐旁邊！李鴻源喊2024拿回政權　挺台北黃珊珊、桃園張善政

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，特別從上場國民黨活動趕來的黃珊珊競總政策總顧問李鴻源說，希望民進黨此次選舉能夠大敗，此次選戰為2024前哨戰，「我們要累積足夠動力，才有辦法真正在2024把政權拿回來。」但只見被視為2024總統參選人的民眾黨主席柯文哲坐在旁邊，李鴻源並未講明要由哪個黨拿回政權。

黃珊珊25日上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，並且公布競選架構，由身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲擔任競選總部榮譽主委，張昭雄及張哲揚擔任競選總部榮譽副主任委員，政策總顧問李鴻源、後援會總會長郭旭崧，以及等同於競選總幹事職務的翟本喬當「策略長」參與團隊運作。

李鴻源致詞時表示，自己剛從國民黨的場合趕過來，今天在這邊有很重要的原因，他與黃珊珊從1997年就認識，並且虧欠對方人情，後來20多年來看著黃珊珊一路從市議員當到副市長，「我今天不是來批評其他參選人有什麼不好，也相信大家都知道了，不用我再多說。」

▲黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

李鴻源提及，「我們真的受夠了藍綠惡鬥。」突然間所有人變成論文專家，每個人講得跟真的一樣，但到底有無寫過輪文，就開始一直帶風向，且最近聽到新名詞「人設」，意指一個人的角色每週不一樣，「黃珊珊我看了20幾年，每一年角色都一樣，這樣的人，我們可以放心投給她，也放心她能將市政做得很好，這是我支持她的原因。」

由於李鴻源還擁有國民黨黨籍，因此他也認為，自己會承受很大的壓力，「但我有跟國民黨說『放心』，我會支持（桃園市長參選人）張善政、（國民黨嘉義縣長參選人）王育敏，我會支持有一個好的且有能力做事的人，我都很樂意支持他們。」不過，只見李鴻源喊出要支持張善政時，民眾黨桃園市長參選人賴香伶就坐在現場。

另外，李鴻源也說，這6年來大家為什麼會苦悶，那就是因為一黨獨大，幾乎所有荒謬政策都可以執行，希望這次民進黨能夠大敗，第一個原因是要警告民進黨政府「我們受夠了」，第二個則為「讓好的人、有能力的人進到政府替大家服務」。

▲黃珊珊競選總部成立大會，黃珊珊擁抱坐在台下的媽媽。（圖／記者李毓康攝）

李鴻源指出，民進黨政府現在還有將近2年的時間，這2年對台灣實在非常關鍵，一不小心擦槍走火，台灣就會在戰火邊緣中，讓民進黨大敗就是要教訓、提醒對方，最後這2年要好好做，「這次選舉不但要贏，還要贏的漂亮，因為這是2024的前哨戰，我們要累積足夠動力，才有辦法真正在2024把政權拿回來。」相信黃珊珊的出現有非常重要意義，那就是「我們真的要跨黨派聯合了。」值得一提的是，曾喊出2024要參選總統的柯文哲就坐在底下。

最後，李鴻源強調，不要再相信一黨獨大，一黨獨大把台灣帶向毀滅，把台灣帶向一個非常悲慘的世界，所以請各位市民 看清楚，檢視黃珊珊20多年來做了什麼、提出的每個政見。