掏4萬5為女兒全班換桌椅！他反被罵「很煩這樣的家長」　無奈回應

▲學校的舊桌椅。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西一名曾姓父親自掏腰包，拿出1萬餘元（人民幣，下同，約新台幣4.5萬元）給女兒全班換上新桌椅。不過，此事近日引發熱議，更登上微博熱搜，不少人認為「值得表揚，不適宜提倡」、「總感覺哪裡不對，但是又說不上來」。

據《極目新聞》報導，江西贛州的曾爸爸看到女兒桌椅破舊，希望孩子能有更好的學習環境，所以更換了全班課桌椅，大約花了1萬多元。

▲曾爸爸捐贈的新桌椅。（圖／翻攝自極目新聞）

然而此事傳出後，在網路上引發熱議，有人提出質疑，稱只給這個班級捐，其他班級怎麼辦？會不會引發攀比、搞特殊化；這位家長如此高調捐桌椅，會不會對其他家長形成無形的壓力，成為一種變相的「逼捐」。

一部分網友表示，「很煩這樣的家長」、「是好也是壞，會讓老師對孩子區別對待，沒錢的家長的孩子豈不是生存環境更難了」。不過也有人認為，「錢是人家家長的，該怎麼花，是家長的事」、「想太多容易老」、「現在做善事都要考慮這麼多啊」。

更有許多民眾批評當地政府，「本是基層財政的事變成了家長的，當地教育部門渾然不覺得打臉還歡迎」、「一次篩查幾百萬有錢，建學校，醫院就各種審批，幾年幾十年」。

對於網上的輿論，曾爸爸表示，自己沒有想給孩子搞特殊化，且同班的家長與同學也都很認可；自己家的條件不像網友說的有礦，1萬多塊就相當於有些人一個月的薪資，自己省省就出來了。

南康區教育局亦對此事做出回應，稱他們暫未瞭解到曾先生給學校捐桌椅的事，這種事情家長與學校溝通好了就行，也無需通過教育局，「當然，對家長的這種愛心行為，我們表示歡迎。」