橡皮擦不會失蹤的魔法　家長示範針線活「這下插翅難飛了」

▲家長在臉書社團分享橡皮擦不走失的妙方，引發熱烈迴響。（翻攝自Facebook／小一聯盟）

記者楊惠琪／台北報導

如果問家長，孩子最容易搞丟的文具用品是什麼？第一名肯定是橡皮擦！才剛開學，就有不少家長衝文具店把橡皮擦補好補滿，還有人乾脆買整盒，整學期備用。有家長在臉書社團《小一聯盟》分享「橡皮擦從此不會失蹤的魔法」，以「針線活」用粽子繩把橡皮擦跟鉛筆盒縫起來，「夫唱婦隨式」縫法，引起熱烈討論，吸引許多家長跟進分享妙方。

一名家長在《小一聯盟》分享橡皮擦防走失的方法，強調是自身用過最有效的方法，先準備一條包肉粽用的粽子線，然後把橡皮擦用針穿洞，再把粽子線穿過橡皮擦的洞，打死結後，再串在鉛筆盒的拉鍊口，就大功告成。貼文還建議家長，粽子線粗細要剛好，太細會打結、太粗的話，橡皮擦可能會慘遭毒手，被小孩玩成兩節，所以橡皮擦也要挑大顆一點。

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橡皮擦鬧失蹤，果然是家長間最歷久不衰的話題，此貼文一出，立刻吸引家長熱烈討論，「這下插翅難飛了」、「深覺橡皮擦的災難事件是每個父母心裡的痛」、「好實用，回家馬上來做橡皮擦針線活」、「可能會為了一個十幾塊的橡皮擦，賠上上百塊的鉛筆盒」、「橡皮擦不會不見，但整個筆袋會不見」、「孩子應該會非常開心的當成流星鎚來甩」、「我好想拿起來甩，油嘞油嘞」、「會不會有人最後甚麼都串在鉛筆盒上」。





▲有家長用透明膠帶把橡皮擦「綑綁」鉛筆上防走失。（翻攝自Facebook／小一聯盟）

還有家長跟著分享「橡皮擦不長腳」防走失的妙方，有家長買巨無霸橡皮擦，這樣掉地上比較容易被發現；有家長用透明膠帶把橡皮擦「綑綁」在鉛筆上；還有家長直接買有扣環的橡皮擦，再用伸縮線綁在鉛筆盒拉鍊上。家長討論引起熱烈迴響，有網友就說：「媽媽們都好辛苦喔！」。





▲有家長幫孩子買巨無霸橡皮擦，掉在地上比較容易被發現。（翻攝自Facebook／小一聯盟）