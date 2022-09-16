校門驚見「恐龍家長」痴等孩子！３天進化照曝光　網讚：太用心了

▲家長接連穿恐龍裝接送小孩。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）



實習記者林郁婷／綜合報導

開學至今已經半個月，該怎麼讓孩子開心上學，不少家長可是煞費苦心。一名住在林口的爸爸送小孩上學時，接連３天目擊「恐龍家長」在校門口送孩子上下學，甚至還進化「小小兵」，讓現場歡樂無比，引發地方爸爸、媽媽們大讚「真恐龍家長」、「這位家長真的太用心了！」

一名網友在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，「『恐龍家長』又來了，而且火氣很大喔」，原來是一名家長穿著噴火龍服裝，送孩子上學，一路上相當吸睛，其他小朋友也不斷回頭看，不只讓自己的孩子上學快樂，也連帶感染了所有人。

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其實這名「恐龍家長」並不是第一次出現，疑似前一天也身穿暴龍裝，在校門口等小孩放學，苦苦等候的身影被人拍下來，期間不斷有小朋友好奇上前，一下握手，一下捏捏尾巴，畫面相當可愛，甚至更進化成小小兵，如此用心的接送儀式，也廣受家長們的好評。

▲「恐龍家長」讓小孩臉上多了笑容。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

▲熱血爸變身噴火龍。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

▲變小小兵。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

不少網友直呼這位家長太可愛了，「這位家長的小孩童年一定很快樂」、「真恐龍家長」、「為小可愛們增添了上學的樂趣」、「我明天要穿個鹹蛋超人去治治」、「好期待明天的裝扮」、「我也想要有恐龍家長哈哈哈」。