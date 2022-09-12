民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

▲民宿床單沾青綠色排泄物，老闆開價1000清潔費，讓家長很錯愕。（圖／翻攝自臉書社團／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

網搜小組／柯沛辰報導

有家長11日帶8個月大的孩子到馬祖遊玩，不料晚上在民宿「炸屎」，床單、被子都沾染排泄物，被老闆收了1000元清潔費。事後，家長在臉書發文質疑，本來只想給500元，結果被收1000元，讓他很錯愕，想問大家這個價格是否合理？不料意外引發論戰。

原PO在臉書社團「好想住飯店Ｏ好康.踩雷不藏私」發文表示，孩子11日晚上8點多在馬祖的民宿「炸屎」（編按：有包尿布，但大便多到從側邊或上方漏出），一位疑似老闆母親的老奶奶看到不禁直呼「你們太誇張了！」隨後通知老闆進來換床單。

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趁著老闆在換床單，老奶奶便問「你打算給多少？（清潔費）」原PO心想「給個500元好了」，怎料還沒來得及說出口，一旁換床單的老闆就直接說「收你1000就好，反正床單也都是要送洗的」。

當下原PO心情有點錯愕，但還是摸摸鼻子，當場掏出1000元，讓事件圓滿落幕，「當花錢消災累積經驗」，但由於是第一次發生這種事，所以想請益廣大網友的看法，「這樣的情況收多少合理？不會公布民宿名稱。」

許多網友看完一面倒留言，「只收1000也太佛心了」、「1000太便宜，如果真的處理過，就知道那真的清不太掉」、「如果你是下一位客人 你會願意睡拉過屎的床單嗎」、「500講得出來也真的要臉皮夠厚耶，好險你沒說出來」、「這個屎看起來很難清，可能要買新的，1000好便宜」、「我朋友在台北某高級大飯店地毯吐了...8000給你參考」、「說真的，我會請你買回去...」

不過，也有人持不同看法，「送洗根本沒這麼貴好嗎！一堆沒知識裝自以為，$1000貴得離譜，$500很有誠意了」、「怎麼可能送洗要這麼貴」、「是不是被敲竹槓了」、「民宿業者自己心裡有數，送洗怎麼可能要1000？」

其中，有網友點破關鍵，「1000塊讓你省去跟老闆在那邊灰，何樂而不為？」、「你PO文問合不合理，加上最後一句『花錢消災』，代表你心中覺得付1000不合理、被坑了」、「如果朋友去你家不小心拉屎在你家床上，說給你500，你能接受嗎」、「不然給你1000，讓你繼續睡在上面如何」、「事情發生，妳們該拿衛生紙、濕紙巾先做第一步清潔，而不是在那邊拍照還嫌1000太貴！」

對此，原PO回覆，小孩才8個月大，希望大家留點口德，批評他是無所謂，但別牽扯到孩子，「我也學到寶貴的一課，明天我會問民宿老闆，直接付一套床單的價格。」

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