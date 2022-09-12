　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

▲▼民宿床單慘遭小孩「炸屎」！　家長賠1000傻眼：這價格合理嗎？（圖／翻攝自臉書社團／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

▲民宿床單沾青綠色排泄物，老闆開價1000清潔費，讓家長很錯愕。（圖／翻攝自臉書社團／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

網搜小組／柯沛辰報導

有家長11日帶8個月大的孩子到馬祖遊玩，不料晚上在民宿「炸屎」，床單、被子都沾染排泄物，被老闆收了1000元清潔費。事後，家長在臉書發文質疑，本來只想給500元，結果被收1000元，讓他很錯愕，想問大家這個價格是否合理？不料意外引發論戰。

原PO在臉書社團「好想住飯店Ｏ好康.踩雷不藏私」發文表示，孩子11日晚上8點多在馬祖的民宿「炸屎」（編按：有包尿布，但大便多到從側邊或上方漏出），一位疑似老闆母親的老奶奶看到不禁直呼「你們太誇張了！」隨後通知老闆進來換床單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趁著老闆在換床單，老奶奶便問「你打算給多少？（清潔費）」原PO心想「給個500元好了」，怎料還沒來得及說出口，一旁換床單的老闆就直接說「收你1000就好，反正床單也都是要送洗的」。

當下原PO心情有點錯愕，但還是摸摸鼻子，當場掏出1000元，讓事件圓滿落幕，「當花錢消災累積經驗」，但由於是第一次發生這種事，所以想請益廣大網友的看法，「這樣的情況收多少合理？不會公布民宿名稱。」

許多網友看完一面倒留言，「只收1000也太佛心了」、「1000太便宜，如果真的處理過，就知道那真的清不太掉」、「如果你是下一位客人 你會願意睡拉過屎的床單嗎」、「500講得出來也真的要臉皮夠厚耶，好險你沒說出來」、「這個屎看起來很難清，可能要買新的，1000好便宜」、「我朋友在台北某高級大飯店地毯吐了...8000給你參考」、「說真的，我會請你買回去...」

不過，也有人持不同看法，「送洗根本沒這麼貴好嗎！一堆沒知識裝自以為，$1000貴得離譜，$500很有誠意了」、「怎麼可能送洗要這麼貴」、「是不是被敲竹槓了」、「民宿業者自己心裡有數，送洗怎麼可能要1000？」

其中，有網友點破關鍵，「1000塊讓你省去跟老闆在那邊灰，何樂而不為？」、「你PO文問合不合理，加上最後一句『花錢消災』，代表你心中覺得付1000不合理、被坑了」、「如果朋友去你家不小心拉屎在你家床上，說給你500，你能接受嗎」、「不然給你1000，讓你繼續睡在上面如何」、「事情發生，妳們該拿衛生紙、濕紙巾先做第一步清潔，而不是在那邊拍照還嫌1000太貴！」

對此，原PO回覆，小孩才8個月大，希望大家留點口德，批評他是無所謂，但別牽扯到孩子，「我也學到寶貴的一課，明天我會問民宿老闆，直接付一套床單的價格。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
梅花強風暴雨！桃園市深夜緊急宣布：3個里「12日停課」
李易峰開房看謎片「私照流出」！
台南烤肉大火「孫女衝上樓」救阿公阿嬤　3人下不來慘困死火場
「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一圖看全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

新北五股「百坪工廠大火狂燒」　沖床機台全燬損失待估

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

U18／黃劼希包辦雙安4打點　中華13比2扣倒澳洲

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

K湯在湖人球場連砍22顆三分　勇士將「赴日熱身」柯爾有疑慮

北市士林店家招牌「重砸人行道」！1人受傷　居民嚇：差點晚7天回家

宛宛兒狂被問「怎麼沒PO男友？」　白眼開嗆：讓人壓力很大

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

好市多美心月餅又下殺！狂打4折苦主哭慘了

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

LIVE／梅花漫步炸豪雨　最新海上警報

阿堂鹹粥260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲　醫：琴弦藏魔鬼

梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

更多熱門

相關新聞

小六童拍同學肩膀卻撞破頭　家長求償21萬

小六童拍同學肩膀卻撞破頭　家長求償21萬

一名小六男童阿明（化名）拍了同學小華（化名）肩膀一下便跑走，小華轉身追逐，沒想到阿明卻不慎跌倒撞到眉頭留下明顯疤痕，阿明家長怒向對方求償21萬元。法官認為雙方已經國小6年級，應該知道不能在走廊上追逐，認為阿明自己也要負擔4成責任，判小華方須賠2萬4612元。

國三生宿舍建在倉庫80人一間！家長曬內部照怒檢舉

國三生宿舍建在倉庫80人一間！家長曬內部照怒檢舉

北市某國小驚傳家長持刀　教育局啟動輔導機制

北市某國小驚傳家長持刀　教育局啟動輔導機制

即／北市內湖某國小「家長校內持刀」！　老師衝上前壓制

即／北市內湖某國小「家長校內持刀」！　老師衝上前壓制

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　破解術曝光

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　破解術曝光

關鍵字：

民宿床單炸屎家長清潔費

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

李易峰被爆約砲「戴墨鏡上床」　跨年約網紅泰國狂歡

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面