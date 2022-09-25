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嘉義縣全民運動會聖火傳遞　翁章梁交棒潘孟安

▲▼ 國境之南燃聖火 全民運聖火傳遞儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

國境之南燃聖火 全民運聖火傳遞儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府日前在屏東縣鵝鑾鼻燈塔召開國境之南-111 年嘉義縣全民運動會聖火傳遞記者會，隨即展開全民運動會本島聖火繞行，在國境之南的屏東鵝鑾鼻燈塔將聖火傳遞給屏東縣長潘孟安，也送上最誠摯的邀請，希望全國民眾可以在10月8日到嘉義縣為運動選手加油，在10月10日參加國慶焰火。

▲▼ 國境之南燃聖火 全民運聖火傳遞儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣忠和國中「愛+1」打擊樂鼓隊帶來精彩開場表演，隨後由嘉義縣吉祥物太陽Ｑ寶寶、屏東縣吉祥物驕仔接續飆演，兩位縣長也上台與吉祥物一起舞動，為活動揭開熱情序幕。今年由屏東縣、嘉義縣各7位運動員，與嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安一同迎接聖火。嘉義縣領跑人劉至閔上前將主火交給翁章梁後，翁章梁也交接聖火給潘孟安縣長，兩縣市各7位運動員也交換手中聖火，共同預祝大會圓滿成功。

▲▼ 國境之南燃聖火 全民運聖火傳遞儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

百萬YouTuber「千千」也出席本次活動，聖火交接後與兩位縣長一同進行槌球PK賽，比賽誰能最快將球送入球門，三人擊球模樣十分逗趣，現場笑聲不斷。隨後進行嘉義縣與屏東縣的農產品PK賽。嘉義縣推出新鮮愛玉以及檸檬製成的愛玉檸檬飲，象徵嘉義縣阿里山的愛玉與屏東縣名產檸檬完美結合，期望兩年後屏東縣能參考嘉義經驗，讓下屆全民運順利舉行，屏東縣則端出特產洋蔥製作的洋蔥飲。兩位縣長一同喝下飲料，大讚台灣農產的豐富，並期待各地選手都能夠發揮實力，在比賽發光發熱。

▲▼ 國境之南燃聖火 全民運聖火傳遞儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁縣長指出，全民運動會共計31項運動賽事，包含太極拳、元極舞等非亞奧運競賽項目，活動賽事容易入門，從零歲到一百二十歲都可以輕鬆參與，屆時全國各地的選手都會齊聚一堂，期望選手們發光在嘉義，翁章梁也預告雙十國慶煙火在嘉義縣舉行，歡迎全國遊客在全民運期間能到嘉義深度漫遊，欣賞國慶焰火，嘉義縣會以辦喜事的熱迎接全國的鄉親，期望大家能夠玩得開心。

潘孟安縣長說，過去屏東沒有辦過全民運動會，感謝翁縣長傳承寶貴的經驗與精神，今天在國境之南燈塔舉辦聖火接交別具意義，過幾天聖火將會傳遞到基隆，象徵全民運帶動全台鄉親一起動起來，邀請大家今年去嘉義旅行，感受嘉評如潮的人文風情，兩年後也能再來屏東欣賞全民運，體驗屏東的熱情與美景。

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