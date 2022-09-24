富裕國家高喊「疫情已結束」　WHO怒批：雙手沾滿鮮血

▲目前非洲許多國家仍仰賴COVAX機制取得新冠疫苗，圖為肯亞民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登日前表示，美國的新冠肺炎疫情已經結束，而各國也陸續鬆綁防疫限制。WHO高級官員則警告，如果富裕國家不協助落後國家對抗疫情，「三個月後浪潮會重新來襲，而你的手上沾滿鮮血。」

根據《路透社》報導，世界衛生組織（WHO）秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）表示，富裕國家必須把新冠肺炎當成全球問題來解決，當他聽到歐美各國紛紛回歸正常生活時，就立刻想到，「太好了，那你們現在可以幫助我們來完成世界上其他地方的防疫工作了！」

艾沃德表示，他所領導的小組負責重點在於讓全球公平獲得疫苗，目前他們還沒到要結束工作的時候，各國仍就需要做好準備，協助落後國家對抗病毒，「如果你現在就放鬆，三個月後這波浪潮就會重新來襲，我的天，而你的手上就沾滿了鮮血。」

艾沃德強調，美國總統拜登公開表示「疫情已經結束」是有道理的，因為美國可以很容易獲得所有對抗疫情的工具。他也說，目前貧窮國家仍仰賴「疫苗求取得機制」（COVAX）取得援助，一旦其他工業化國家認為疫情已經結束，那麼整個系統就有可能崩潰。

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