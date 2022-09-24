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手寫比打字更能刺激大腦！專家：可消除壓力、心情冷靜

▲▼作家、寫字、筆記、書寫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲電腦、手機發達的時代，更要手寫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／Tokio Knowledge

摘自／春天出版社《心靈整頓終極大全

如果可以隨時保持大腦清晰，工作效果一定可以大幅提升，做起事來不再拖泥帶水，所以不會有壓力，也有充分的時間可以休息。只不過，大部分的人都是忙到無暇鍛鍊大腦。既然如此，就利用工作的時候刻意多多「動手寫字」吧。

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現在很多人都是用電腦、手機來安排行程、做筆記。事實上用電腦打字，身體只有固定的部位在活動，很難達到鍛鍊大腦的作用。相反地，用原子筆或鉛筆寫字，大腦就必須注意很多細節，包括手部動作要更精細，筆觸要有強弱之分，還要區分英文字母、國字、數字等。這些都可以刺激大腦，達到鍛鍊的目的。

開會時可以自告奮勇擔任會議記錄，哪個人發言、說了什麼，將耳朵聽到的內容正確、快速地記錄下來，藉此活化大腦。工作還能順便鍛鍊大腦，這麼好的事情，當然一定要試試看。

關鍵字：手寫活化大腦

心靈健康小筆記：好好寫字，也有冷靜的效果

覺得很煩、靜不下來的時候，不妨試著像寫書法一樣慢慢地寫字。止筆，勾筆，撇筆，透過專心寫字，心情也會跟著靜下來。就算不用毛筆，用原子筆或鉛筆也可以。

▲▼春天出版《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》（圖／春天出版）

★本文摘自春天出版社《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》，作者Tokio Knowledge，大家都懂的事情或許不是很懂，大家都不懂的事情卻意外瞭解的創意團隊。成員包括律師、節目企劃、知名企業廠長、設計師、茶道師、作家、智庫軟體工程師、插畫家、攝影師、報社記者、非國家資格公務員、自由工作者、家庭主夫等。本書提供128則強化心靈的簡單方法，帶領讀者如何從不同層面找回心理健康。包括如何改善自律神經，怎麼面對人際關係，如何跟壓力、維護身心健康等。

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