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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻「歡迎」張淑娟提告！　王鴻薇嗆：法院認證的敗訴女王

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

▲周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者崔至雲／台北報導

媒體人周玉蔻近期火力全開，在節目上指控前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴「晶華醜聞案」女主角；張淑娟今怒發聲明駁斥周玉蔻的爆料，更表示將向周玉蔻及名嘴蔡玉真提告；周玉蔻稍早回應「歡迎提告」。對此，台北市議員王鴻薇表示，法院認證的敗訴女王，還說歡迎提告？

周玉蔻22日爆料「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟，張淑娟發聲明回應，目前已委請安理國際法律事務所楊佳陵律師決定在近日內提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。對此，周玉蔻透過臉書發文表示，「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案！」

▲▼ 王鴻薇指出，周玉蔻是法院認證敗訴女王 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇指出，周玉蔻是法院認證敗訴女王 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

王鴻薇則在臉書上發文指出，「法院認證敗訴女王，周玉蔻說歡迎提告？」，她表示，稍早代張淑娟發佈了媒體澄清稿與律師函，內容針對不實指控，將予以提告以及向社會澄清，周玉蔻居然說歡迎提吿。

王鴻薇說，大家都知道周玉蔻是媒體中出名的敗訴女王，過去敗訴的紀錄罄竹難書，還曾經跟顏清標道歉求他不要告，影片網路上都還找得到，她也列舉周玉蔻的敗訴紀錄，對象有郭台銘、馬英九等人，賠款、澄清，周玉蔻的公信力早已蕩然無存。

王鴻薇說，周玉蔻曾當過她的主管，而她之前也根本不認識張淑娟，只是一場市長選舉，搞到要「滴血認親」，「誰跟誰滾床單」已經是荒唐，今天隨便牽扯不相干路人甲，真的太醜陋了。

王鴻薇表示，今天和張淑娟通電話，完全可以理解她的憤怒，八卦她沒興趣，但人的尊嚴和權利有基本的底線，這是她今天願意幫她代發的最主要原因。一句話而已「路見不平，拔刀相助」。
 

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