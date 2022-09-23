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張淑娟被指晶華滾床單怒喊告！周玉蔻想不敗　要闖過「這3關」

▲▼周玉蔻、蔣萬安。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲周玉蔻槓蔣萬安並爆料蔣父蔣孝嚴緋聞往事。（圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日槓上國民黨台北市長參選人蔣萬安，一再質疑蔣的身世背景，昨（22日）更爆料蔣父蔣孝嚴1999年的「晶華緋聞案」女主角，就是前中國小姐張淑娟，張淑娟今怒發澄清聲明反擊，將告周玉蔻涉嫌妨害名譽，律師王銘裕指出，周玉蔻若能提出盡力查證而可主張合理懷疑的過程，或許能免責，否則將承擔加重誹謗罪的處罰與侵權賠償的民事責任。

東勝法律事務所主持律師王銘裕表示，《刑法》處罰誹謗行為，是對具體事實做不實陳述，且意圖散布於眾，但就算爆料內容都是真的，如果內容僅止於私德而與公共利益無關，一樣會受刑罰，所以張淑娟若真的提告，首先要調查周玉蔻爆料內容是不是真的。

王銘裕說，周玉蔻是資深媒體人，應當很清楚發表言論之前，須善盡查證義務，不能信口開河、道聽途說，例如要拿得出人證物證或書證等證據，人證或許是飯店櫃檯人員，物證包括監視畫面，書證則可能是當年的訂房紀錄，可用來佐證周玉蔻的爆料。

▲▼張淑娟喊告，周玉蔻回應歡迎提告。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

▲前中國小姐張淑娟被周玉蔻指為蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角，怒發聲明還擊並喊告，周玉蔻回應歡迎提告。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

不過畢竟是23年前的往事，個人的查證能力終究有極限，王銘裕認為，周玉蔻至少要說得出消息來源，能夠出面接受司法檢驗，不能用「聽說」來搪塞，她既然咬定緋聞女主角是張淑娟、不是其他女子，就必須證明自己盡力做過查證，而查證結果足以讓她與他人產生合理懷疑，相信真有其事。

王銘裕分析，若周玉蔻通過上述的檢驗，接下來要判斷蔣孝嚴的緋聞，是否僅止於個人私德、與公益無關。王銘裕認為，蔣孝嚴雖淡出政壇，仍具有相當知名度，應屬公眾人物，網路維基百科記載，蔣孝嚴在1999年間擔任國民黨秘書長、總統府秘書長，他當時有無婚外情，確實可受公評。

因此，王銘裕認為，只要周玉蔻爆料經過合理查證，所提出的內容可讓他人相信事件真實性，或許可藉由涉及公益、可受公評等理由免責，但有沒有善盡查證義務，不是周玉蔻說了算，還是要受司法的驗證，一旦被認定純屬捕風捉影，周玉蔻可能被起訴加重誹謗罪嫌、面臨2年以下徒刑的刑責，但就算不起訴或判無罪，周玉蔻仍可能有民事賠償責任，因誹謗罪處罰故意行為，民事則認為過失行為也有侵權賠償的責任。

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