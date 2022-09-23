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女吃飯見3歲童跑路中！恐龍媽現身嗆「不幫顧沒良心」：妳會下地獄

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊（圖／記者李毓康攝）

▲一名家長沒看好小孩，竟還責怪路人「不幫忙顧」。（示意圖，與本文無關／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

碰到這種家長，真的有理說不清！一名女網友近日到便利超商吃午餐，用餐到一半時突然看到一名年約3、4歲的男童跑到小巷的路中間，由於當時來往的車輛並不多，因此她也沒多加理會，不料男童的媽媽現身並將男童拉到路邊後，竟跑進超商指責她放任男童站在路中，更詛咒「會下地獄沒良心」，讓她相當傻眼。

一名女網友在Dcard發文表示，當時她在超商裡一邊吃著午餐一邊望著窗外發呆，突然看到一名約3、4歲的男童跑到馬路中間站著不動，由於男童所站的位置是一條小路，來往的車輛不多，因此她也沒太過在意，就在超商內一直看著這名男童，直到幾分鐘後才看到男童的媽媽出現，並將男童拉到路邊。

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▲原PO分享恐龍媽失控行徑。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享恐龍媽失控行徑。（圖／翻攝自Dcard）

本以為事情就此結束，不料男童媽媽和原PO對到眼後，竟直接衝進超商怒吼，「妳剛剛是不是就有看到我兒子在路中間了？啊妳為什麼沒有把他帶到旁邊去！妳就讓小孩一個人在那麼危險的地方到底有沒有良心啊！」對此，原PO則傻眼回應「「他又不是我的小孩，妳身為父母自己看不好小孩怎麼還有臉在這邊指責別人？」

原PO指出，男童媽媽聽到這番話後更加暴怒，「一直在那邊說我會下地獄沒良心怎樣怎樣的，還說要報警呢」，最後原PO警告要報警順便告公然侮辱，男童媽媽才離開，不過誇張行徑也讓她痛批，「那種只會生不會顧的父母到底幹嘛要生小孩，還搞得別人都有義務要幫忙顧她的小孩，這種無腦父母真的刷新我的三觀呢。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「這種媽媽，要是原PO真的把小孩帶離馬路中間，絕對保證直接被當成誘拐犯」、「這位媽媽花了幾分鐘才看到自己的小孩站在路中央，但卻能一眼就發現在路旁7-11裡的原PO」、「笑死阿桑是不是覺得普天之下皆他媽，都要幫他顧小孩啊」、「這媽媽太扯了」。

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