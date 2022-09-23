周末小確幸！　超商「大杯拿鐵買1送1」爽喝3天

▲全家咖啡限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天揪同事一起衝了！全家即日起於全門市祭出連3天「Let’ s Café大杯經典拿鐵買1送1」優惠，且不限冷熱、購買杯數，加碼還有「經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1」，把握機會喝。

全家即日起至9月25日限時3天於全門市推「Let's Café大杯經典拿鐵買1送1」，凡於門市購買大杯經典拿鐵就送「大杯經典拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在9月26日至10月2日期間換完；另，期間再加碼「經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1」，通通不能放過。

▲7-11限時咖啡優惠一次看。

7-11表示，9/21起至10/4止，精品美式、精品拿鐵同品項「任選第2杯10元」，冰熱任選；另外，9/21起至10/18止，限定新品「衣索比亞格雷納藝伎咖啡」將於全台指定精品咖啡門市販售，期間可享嘗鮮價120元、袋裝咖啡豆(110g)嘗鮮價399元，i划算上限量開賣。

7-11 OPEN POINT行動隨時取則有「CITY秋分7犒賞」優惠，即日起至9/21止，品項有CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、CITY CAFE風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元。

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