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有韓式辣醬鮪魚麵包！超商最新烘焙美食來了　加碼吃鳳梨金萱土司

▲▼全家最新韓式辣醬鮪魚滿餡麵包、雞蛋沙拉三明治、旺來金萱夾心土司。（圖／業者提供）

▲超商最新3款烘焙美食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐、下午茶新選擇+1！超商宣布推出最新3款麵包、土司，首推超罪惡的韓式辣醬鮪魚滿餡麵包，每一口都能吃到馬鈴薯結合黑胡椒、洋蔥拌成的鮪魚餡，再搭配特調韓式辣醬，口感濃郁又帶有甜辣滋味，肯定要吃，加碼還有2款烘焙選擇，包括金萱茶夾心土司、雞蛋沙拉三明治，即日起於全門市陸續開賣。

▲▼全家最新韓式辣醬鮪魚滿餡麵包、雞蛋沙拉三明治、旺來金萱夾心土司。（圖／業者提供）

▲旺來金萱夾心土司果茶香十足。

▲▼全家最新韓式辣醬鮪魚滿餡麵包、雞蛋沙拉三明治、旺來金萱夾心土司。（圖／業者提供）

▲雞蛋沙拉三明治吃得到濃濃蛋奶香。

全家最新3款麵包、土司來了，其中必吃「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，選用柔軟麵包體搭配馬鈴薯拌入滿滿鮪魚、洋蔥、黑胡椒，再結合甜辣韓式辣醬，每一口都超濃郁超滿足，再來是「旺來金萱夾心土司」，內餡使用台農17號金鑽鳳梨熬製成的果醬，搭配香醇金萱茶奶霜，大口咬下香氣十足，最後是濃郁雞蛋結合完美沙拉醬、蛋白丁的「雞蛋沙拉三明治」，即日起陸續開吃。

▲▼7-11獨家花生巧克力風味三明治。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新三明治、甜點開吃。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新爆餡泡芙。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也開賣全新「花生巧克力三明治」，使用KitKat可可威化抹醬搭配巧克力碎片，再加上顆粒花生醬、花味鮮奶油，每一口都是滿滿內餡，當早餐、下午茶通通沒問題；還有2款「昂舒巴黎爆餡泡芙」，首推基本「香草口味」，是以法國進口香草籽醬搭配日本卡士達醬，咬下就爆出滿滿內餡，還有濃郁「巧克力口味」，特意選用純正比利時巧克力調製卡士達內餡，苦甜適中，趕緊衝吃。

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