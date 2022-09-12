「鬼半仙」誆雙修改運！她吞精除晦還砸25萬　求償百萬吞敗

▲女子怒控簡男裝神弄鬼誆騙她小鬼纏身、要她發生性關係來化解，還騙她買了許多法器，人財兩失，求償150萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名女子指控簡姓男子趁她因分手情緒低落，扮起「鬼半仙」誆說她身上有小鬼，需要跟他「雙修」、口交、吞精等來去除晦氣，她因為害怕而信以為真、跟簡男性交了7次，又被他話術拐騙買了很多沒用的佛牌、水晶等，女子清醒後怒對簡男提告並求償150萬，但檢察官調查後2度對妨害性自主及詐欺取財不起訴，台中地院也因此認為罪證不足，要求償也不合理，判女子求償之請敗訴，仍可上訴。

這名31歲女子提告主張，她於2018年1月與男友分手之後，因為情緒低落，連帶影響思緒不清，而透過朋友介紹認識的簡姓男子見狀竟趁機自稱「鬼半仙」，說她身上卡了小鬼，所以才會運勢、心情如此負面，若要化解需要跟他雙修（性行為）、口交、吞下他精液，當時她因為害怕若不順從真會晦氣、小鬼持續纏身，在簡男以鬼神之力施加心理壓力之下，在摩鐵、2人家中、麻將館等地發生7次性行為。

期間簡男又對她表示要加強淨化磁場，需要跟他買以小鬼骨頭粉做的佛牌、紫水晶、聚寶盆等，在他不斷恐嚇洗腦下，包含多次做法費用，前後陸續給付了48次金錢，花費25萬6千元。

簡男到案坦承其中幾次性交，但堅稱與女子是合意「相互解決生理需求」，也承認幾次的買賣金額，但表示其中有女子向他學光纖熔接的學費、師傅改運費用，而女子出於自由意志跟他買的手鍊、佛牌等也有如實將東西給她，沒辦法給的也有將款項退給女子，沒有任何詐欺行為。

檢方調查後發現，2人LINE中雖有許多討論小鬼、改運、鬼神的對話，但看不出簡男恐嚇若不「雙修」就會有不利後果的言論，無法斷定女子因此有喪失性自主權的程度；而詐欺部分女子也拿不出款項的詳細證明，無法舉證簡男有何締約或履約詐欺故意，因此妨害性自主、詐欺取財皆對簡男不起訴處分，經聲請再議後仍然駁回。

台中地院審後，參照檢方在刑事上對於簡男犯行不成立的認定，認為無法判斷女子當初有受誆騙而被強制性交，以及宗教涉抽象且人類科學不可驗證之範疇、無所謂真偽，端看行為人主觀上對「非科學信仰」之真實性相信與否，難認主觀上有詐欺故意，女子所求的124萬4千元精神賠償、與其主張的25萬6千元花費，共150萬元全不予賠償，仍可上訴。