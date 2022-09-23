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台灣設計展在高雄　青年局推出經典品牌聯名設計

▲▼台灣設計展,高雄,品牌聯名。（圖／國立高雄科技大學提供）

▲聚和國際（右）結合新銳平面設計師TAKO BOOM（左），為旗下寵物用品推出全新包裝設計，企業形象再升級。

圖、文／高雄青年局提供

2022台灣文博會與台灣設計展首度同時在高雄舉辦，高雄市政府青年局9/16（五）為呼應「台灣設計 設計台灣」，於 Pinway駁二八號倉庫召開品牌聯名發布會，邀請舊振南餅店Ｘ滅火器樂團Ｘ壁畫藝術家紀人豪、聚和國際股份有限公司Ｘ高雄平面設計師TAKO BOOM以及光陽工業Ｘ永續設計師JUST IN XX 周裕穎，三個深耕高雄的在地企業，搭配三個新創品牌與青年設計師，期待透過聯名合作，激盪出熱烈的火花。

高雄市市長陳其邁表示，高雄發展百年，孕育出許多歷史悠久的在地經典品牌，期待透過新創品牌、青年設計師的世代交流，以設計為媒介， 相互對話、碰撞，產生更多元的顛覆與翻轉，並以永續、突破、創新等面貌，重新賦予經典品牌創新的精神與價值，將品牌美學融入市民生活周遭。

▲▼台灣設計展,高雄,品牌聯名。（圖／國立高雄科技大學提供）

▲舊振南餅店（右三）將與滅火器樂團聯名推出台設展期間限定口味的「搖滾漢餅」，並由紀人豪（左一）設計包裝。

副市長史哲特別指出，藉由設計跨域結合不同領域、型態的品牌，可以創造更多的體驗與跳脫品牌的想像。例如，此次挑選來自高雄百年老店品牌「舊振南」，傳統漢餅好滋味和百年品牌的口碑，仍是許多年節送禮及新人婚禮物品第一首選。而滅火器樂團透過台語龐克傳達社會、世代的對話，充滿爆發力。兩者將攜手聯名推出台灣設計展期間限定口味的「搖滾漢餅」，並交由壁畫藝術家紀人豪重新設計包裝，充分展現傳統與年輕文化的碰撞及融合，讓民眾感受到不同以往的漢餅品嚐體驗。

▲▼台灣設計展,高雄,品牌聯名。（圖／國立高雄科技大學提供）

▲光陽工業（右）與設計師周裕穎（左）進行信物交接，將以「永續時尚」為主軸進行設計。

青年局局長張以理提及，近年來環保意識抬頭，光陽工業進軍電動機車市場，因而邀請台灣首位獲選進入紐約官方時裝週的品牌 JUST IN XX 設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主軸，將製作機車產生的廢料回收再利用，設計成服裝、配飾。聚和國際則是台灣知名的N次貼廠商，此次進軍寵物市場，將結合高雄新銳平面設計師 TAKO BOOM的創新創意，為旗下寵物用品推出令人耳目一新的視覺包裝設計，企業形象再升級。

▲▼台灣設計展,高雄,品牌聯名。（圖／國立高雄科技大學提供）

▲品牌聯名相關設計產物將於2022台灣設計展陸續亮相。

青年局表示，品牌聯名發佈會藉由信物交接儀式，建立象徵高雄跨世代的對話，相關設計產物將於 2022 台灣設計展陸續亮相，請拭目以待！更多精彩活動相關資訊，請搜尋高雄市政府青年局 FB、IG 粉絲專頁、加入青年局line@（@youth.kcg）帳號或訂閱青年局YouTube 頻道，打開小鈴鐺接收通知！

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