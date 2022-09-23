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打臉唱衰仔！台積電建照到手　陳其邁：超過20家廠商進駐高雄

▲▼台積電南科廠。（圖／記者廖婕妤攝）

▲圖為台積電南科廠。（圖／記者廖婕妤攝）

記者賴文萱／高雄報導

位於高雄楠梓區的台積電新建廠房，繼6月10日核准擋土安全措施及基樁工程雜項執照，並於9月19日申報開工後，高雄市政府工務局於22日核准工廠建築物的建造執照。高雄市長陳其邁今天表示，未來建廠會配合台積電預計在2024年量產期程，全力協助；目前半導體S廊帶已有上下游供應鏈超過20家以上進駐，希望打造高雄成為最完整的半導體生態系。

有關台積電設廠部分，陳其邁今天受訪表示，台積電於6月10日請領雜項執照，目前市府已核發建照，未來建廠會配合台積電預計在2024年量產期程，全力協助。

目前半導體S廊帶已有上下游供應鏈超過20家以上進駐，市府於兩年前開始啟動雙子星計畫，拜訪上下游供應鏈、舉行座談，另外也有設備商正尋求辦公室空間，市府積極協助，並成立單一窗口服務，希望打造高雄成為最完整的半導體生態系。

▲▼楠梓產業園區空拍圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楠梓產業園區空拍圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

工務局局長楊欽富表示，高雄市建築執照已啟動無紙化審查系統，在第一時間即時推播通知申請人，掌握申請進度，台積電在陸續取得土地使用權同意書、都市計畫變更、環境影響評估、地質敏感評估等核准後，順利在今年6月10日取得擋土安全措施及基樁工程的雜項執照，並於9月19日申報開工。

工務局表示，這次申請廠房建築的部分，也在取得交通影響評估核定後，於22日核准工廠建築物的建造執照。台積電公司則多次表明，高雄廠2022年動工，2024年量產的時程不變。

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台積電陳其邁高雄

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