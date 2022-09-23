沒有便宜的機票！　旅遊業者點出2重點：恢復2019盛況不可能

▲邊境即將解封，國人等不及要出國玩了。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心公布兩階段開放邊境規劃，預計10月13日實施入境0+7邊境檢疫措施，對於旅行社慘淡3年的業績來說如露曙光。不過業者坦言，民眾最在意的是價錢和機票問題，但解封也不可能馬上就恢復到2019年旅遊盛況，此時重點是要把旅遊從業人員、機組人員找回來。

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▲昨日虎航歡慶解封，「88元單程機票」開搶官網塞爆，顯見國人真的關不住了。（圖／翻攝官網）

高雄市旅行商業同業公會理事長、育昇國際旅行社負責人蔡宗佑表示，受到疫情影響，國境封閉近3年，對旅遊業來說，以往境外獲利佔90%，國旅僅佔10%。「坦白說，以前沒在做國旅，只佔10%盈利，僧多粥少」，其實交通部觀光局也希望趕快解封，但是一切都卡在衛福部，現在釋出0+7措施入境免隔離，也增加外籍遊客來台旅遊動力，真的是好消息，「旅遊業要重新啟動了！」

▲疫情重創旅遊業，業者坦言，要給點時間重新規劃，馬上恢復到2019年盛況是不可能。（圖／記者李毓康攝）

蔡宗佑指出，高雄有485家旅行社，這3年大家都沒生意做，幾乎有四成的業者把歐美線退掉，業者搬回台灣、員工辭職，有些還只剩一個老闆在撐。

「就算解封，旅行社動人也沒那麼快。」蔡宗佑坦言，需要給旅行社2、3個月慢慢籌備，以前配合的導遊可能也不見了，所以要重新去踩線，規劃線路、尋找地接社。此外，機組人員也少很多，所以要馬上恢復到2019年旅遊盛況「根本是不可能」，一定是循序漸進慢慢來。

▲業者指出，在有線運能裡，要有便宜機票價是不可能的。（圖／記者李毓康攝）

蔡宗佑也斷言，「沒有便宜的機票價了！」今非昔比，不可能像SARS時期機票大特價，到時機票只會大漲價，價格反映在團費，所以出國會比2019年還貴。他進一步解釋，就算航班增加也需要一段時間，機組人員也是要慢慢就位才會增加運能，就有限運能來說，要有便宜票價是不可能的，「重點是把人找回來」。