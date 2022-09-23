　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒有便宜的機票！　旅遊業者點出2重點：恢復2019盛況不可能

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲邊境即將解封，國人等不及要出國玩了。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心公布兩階段開放邊境規劃，預計10月13日實施入境0+7邊境檢疫措施，對於旅行社慘淡3年的業績來說如露曙光。不過業者坦言，民眾最在意的是價錢和機票問題，但解封也不可能馬上就恢復到2019年旅遊盛況，此時重點是要把旅遊從業人員、機組人員找回來。

▲▼虎航歡慶解封，「88元單程機票」開搶，官網塞爆。（圖／翻攝官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昨日虎航歡慶解封，「88元單程機票」開搶官網塞爆，顯見國人真的關不住了。（圖／翻攝官網）

高雄市旅行商業同業公會理事長、育昇國際旅行社負責人蔡宗佑表示，受到疫情影響，國境封閉近3年，對旅遊業來說，以往境外獲利佔90%，國旅僅佔10%。「坦白說，以前沒在做國旅，只佔10%盈利，僧多粥少」，其實交通部觀光局也希望趕快解封，但是一切都卡在衛福部，現在釋出0+7措施入境免隔離，也增加外籍遊客來台旅遊動力，真的是好消息，「旅遊業要重新啟動了！」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放國門,邊境解封,入境管制,觀光限團令,疫情,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊,行李托運,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情重創旅遊業，業者坦言，要給點時間重新規劃，馬上恢復到2019年盛況是不可能。（圖／記者李毓康攝）

蔡宗佑指出，高雄有485家旅行社，這3年大家都沒生意做，幾乎有四成的業者把歐美線退掉，業者搬回台灣、員工辭職，有些還只剩一個老闆在撐。

「就算解封，旅行社動人也沒那麼快。」蔡宗佑坦言，需要給旅行社2、3個月慢慢籌備，以前配合的導遊可能也不見了，所以要重新去踩線，規劃線路、尋找地接社。此外，機組人員也少很多，所以要馬上恢復到2019年旅遊盛況「根本是不可能」，一定是循序漸進慢慢來。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,桃園國際機場,武漢肺炎,新冠肺炎,開放國門,邊境解封,入境管制,觀光限團令,疫情,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊,行李托運,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

▲業者指出，在有線運能裡，要有便宜機票價是不可能的。（圖／記者李毓康攝）

蔡宗佑也斷言，「沒有便宜的機票價了！」今非昔比，不可能像SARS時期機票大特價，到時機票只會大漲價，價格反映在團費，所以出國會比2019年還貴。他進一步解釋，就算航班增加也需要一段時間，機組人員也是要慢慢就位才會增加運能，就有限運能來說，要有便宜票價是不可能的，「重點是把人找回來」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

ET快訊
快訊／特斯拉「Model Y」登台上市！　2款售價公布
快訊／國一神岡聯結車躺路中央　回堵9km全線紫爆
國門要鬆綁了！　20國入境資訊一次看
三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批　本人親回：是專業服裝
衝日本自由行「1類人」先噴4500元！　網傻：等於少玩1天
拜登怎麼了？「台上迷路」33秒畫面瘋傳　機械動作超神秘
宅神爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本
小二孝順童抓魚喪命！　家境清寒父不捨...鄉公所助辦後事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／10月13日有望解封恢復正常生活　指揮中心最新說明

他問哪縣市市民對選舉最無感？　網一致推「這地區」：根本懶得回去投票

西門町小店「炒飯賣300元」合理？　網傻眼：不如吃鼎泰豐

「1類人先噴4500元」才可衝日本自由行　網傻：等於少玩1天

花蓮震後症候群出現！擔心餘震壓力大　衛生局籲求醫

不滿數位巨擘掌控廣告　學者籲：公平會速查是否壟斷「補償媒體」

沒有便宜的機票！　旅遊業者點出2重點：恢復2019盛況不可能

數據機時代網速「僅56k」！他驚「超慢怎忍受」...網笑：已經很猛

邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

客甜點吃到飽「結帳再外帶4蛋糕」　被收360元秒嫌：蛤要錢喔

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

LIVE／10月13日有望解封恢復正常生活　指揮中心最新說明

他問哪縣市市民對選舉最無感？　網一致推「這地區」：根本懶得回去投票

西門町小店「炒飯賣300元」合理？　網傻眼：不如吃鼎泰豐

「1類人先噴4500元」才可衝日本自由行　網傻：等於少玩1天

花蓮震後症候群出現！擔心餘震壓力大　衛生局籲求醫

不滿數位巨擘掌控廣告　學者籲：公平會速查是否壟斷「補償媒體」

沒有便宜的機票！　旅遊業者點出2重點：恢復2019盛況不可能

數據機時代網速「僅56k」！他驚「超慢怎忍受」...網笑：已經很猛

邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

客甜點吃到飽「結帳再外帶4蛋糕」　被收360元秒嫌：蛤要錢喔

樂天女孩魅力席捲仙台人氣旺　宋家豪收到鳳梨酥好感動

緋聞旺《黃金》漲收視　製作方「許仁杰、謝京穎戲份不變」

LIVE／大貓熊團團癲癇、吐白沫「腦部病變」　動物園最新說明

LIVE／10月13日有望解封恢復正常生活　指揮中心最新說明

佳娜公開認了「有外遇過」還被抓包！背後藏殘忍原因：男生這樣做不行

快訊／國一神岡聯結車躺路中央　砂石灑滿地回堵9km全線紫爆

賈吉強勢叩關父親61轟紀錄　馬里斯兒子坦言「心情很複雜」

羽球場天花板成「世界笑話」　鄭寶清提告...控鄭文燦瀆職

《危老條例》不落日有望？　業者提：放寬都更限制更實際

229.99萬起！特斯拉「Model Y電動休旅」上市　雙車型Q4交車

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

救難隊找無餐廳　麵店暖送90碗

秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成　明起2區雨勢大

颱風「塔拉斯生成」　最新路徑曝

公婆霸氣喊給頭期款　結局超詐騙

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」！網吵翻了

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺

快訊／台東2:54發生規模4.5極淺層地震　最大震度4級

揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

老公留千元絕美紙條　她識破套路神回擊

揭密高虹安說的斐陶斐　大學僅1%能入會！

阿嬤吃到飽逼「帶冰出去」　她照做後悔了

更多熱門

相關新聞

防疫鬆綁仍有3點要注意　小心流感

防疫鬆綁仍有3點要注意　小心流感

「0+7」有望於10月中實施，並後續擬口罩的鬆綁。會在這時間點決定，顯然是相關配套措施已經完備，不過還是提醒有三：幼兒覆蓋率、免疫債務的冬季、選舉激情下還是要保護自己。

小琉球交通事故多1倍　警開這類紅單最多

小琉球交通事故多1倍　警開這類紅單最多

14歲孝女幫媽顧攤遭猥褻！崩潰罹紅斑性狼瘡

14歲孝女幫媽顧攤遭猥褻！崩潰罹紅斑性狼瘡

高雄藤枝林道百年相思樹倒了！

高雄藤枝林道百年相思樹倒了！

高雄最美打卡酒店！陳其邁也忍不住按快門

高雄最美打卡酒店！陳其邁也忍不住按快門

關鍵字：

高雄高雄市旅行商業同業公會蔡宗佑0+7解封旅遊

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面