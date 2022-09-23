　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

記者魏有德／綜合報導

新疆福海縣部分民眾21日在上空發現「白色扇形」的不明飛行物，除發出明顯巨大白光外，還拖著長長的扇形尾巴。同時，包括克拉瑪依、伊犁、阿勒泰等地，也有許多民眾拍下同樣場景，只見夜空中出現一道巨大扇形光束掃過，引起網友熱議。

▲新疆多地民眾在夜晚直擊天空中的「不明發光」飛行物體。（圖／翻攝微博）

▲新疆多地民眾在夜晚直擊天空中的「不明發光」飛行物體。（圖／翻攝微博，下同）

《科技日報》報導，「新疆多地拍到不明發光體」衝上熱搜，有網友戲稱，這是外星人夜訪地球，　覺得太黑就開遠光燈。不過，新疆多地政府工作人員回應，相關部門均未監測到異常。

從民眾拍攝的影片可以發現，拖著白色扇形尾部氣流的「不明飛行物」飛行速度並不快，用肉眼便可察覺。由於夜空較黑，再加上白光耀眼奪目，不明飛行物的本體無法分辨，更增添了幾分UFO（外星人飛碟）造訪地球的神秘性。

▲新疆多地民眾在夜晚直擊天空中的「不明發光」飛行物體。（圖／翻攝微博）

大陸天體物理博士劉博洋表示，新疆附近有兩個重要的航天（航太）中心，一個是內蒙古西部阿拉善盟額濟納旗的酒泉衛星發射基地，另一個則為哈薩克境內的拜科努爾航天發射場，「在日落後不久，如果有火箭或者導彈發射，發動機發出的氣體可以被太陽照亮，這時就會形成巨大扇形結構。」

根據外界消息，俄羅斯一具搭載「聯盟MS-22」太空船的火箭於當天晚間21時54分，從拜科努爾發射場升空，而這個時間正好與新疆民眾拍下不明發光物的時間吻合，劉博洋指出，「這也就解釋，21日晚新疆為何會拍到扇形不明發光體。」

劉博洋強調，民眾目擊的不明發光體和人的觀測方位有關，如果在側面看，就是一個扇形結構，如果在火箭的正後方看，「可能就是一個螺旋形的結構，如果拋出的一級火箭裡，有一些殘餘的燃料，它會隨著火箭邊下落邊旋轉，可能就會甩出一個螺旋形。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
今晚變天「雨彈連轟3天」　北東降溫雨最猛！雙颱共舞影響曝
快訊／國光客運猛衝護欄！　車頭嚴重毀損
iOS 16天氣預測不準！他慘被淋到全濕　網狂推2款App：
來不及見女王真相！哈利「硬要帶梅根」錯過專機　氣到不和爸爸吃
大逆轉？台中2歲童「歪頭回不去」　教育局：可能午睡趴姿造成
foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」！
台中男硬趴引擎蓋搭便車！　雙手緊抓著A柱
妻悶死3兒「伴屍5天被逮」！　韓星墓前淚訴：我們天堂再見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行公布　北上深港四城維持前十...台北排名80

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

陸公安部前副部長孫力軍被判死刑　緩刑兩年後轉無期徒刑「終身監禁」

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

警攔檢驚見「駕駛沒穿褲」！無照男羞指副駕女：她濕了

新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

「0+3」港入境防疫政策再鬆綁　快篩陰可登機...居家檢疫期可外出

「Made in China」取暖器出口歐盟增幅超50％　臨時訂單加不停

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

美國不限制進口中國「釹磁鐵」　美媒：避免爆發新貿易戰

全球金融中心最新排行公布　北上深港四城維持前十...台北排名80

老家四川很關心「團團」　陸貓熊中心證實：同步得知病況有溝通交流

陸公安部前副部長孫力軍被判死刑　緩刑兩年後轉無期徒刑「終身監禁」

NEXON創辦人逝世　18歲女兒繼承25億美元持股！成最年輕億萬富豪

先探／造船產業成盤面新族群

女房仲狂貼男友性暗示！情侶氣喊投訴被無視　她反嗆：我爸是店長

新竹市立動物園「再生有成」　遊園人數翻3倍

熱量低、0脂肪！「泰國人氣椰子水COCOBURI」一瓶不到75元

情牽一甲子　竹市賀67對鑽石婚佳偶

疲憊退散！營養師點名「8大食材」有效抗疲勞，藍莓也在內

閃亂竄野狗！國光客運猛衝護欄　撞斷路燈車頭全毀...2人受傷

Mini LED光環盡失！外資首評富采「減碼」　股價觸及掛牌新低

薪水全上繳「求愛愛」遭拒！　人妻提4要求：表現好可以3天做1次

辣妹設計師「絕美背殺」遭出賣！男客偷拍秒暴動：求大神開門

大陸熱門新聞

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

20歲妹1年暴瘦10kg！顱腦拔出27cm扭曲白蟲狂蠕

唐山打人案一審判決出爐！主犯陳繼志獲刑24年

基金女神主播糗了！直播驚現腫一圈變大媽

陸貓熊中心證實：得知病況有溝通交流

更多熱門

相關新聞

強震前天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

強震前天空驚現「不明光點」！他喊：飛行姿態很特別

台東池上強震造成多處民宅毀損，花蓮縣玉里鎮甚至有整棟民宅倒塌，18日上午有民眾在興榮國小拍攝到疑似幽浮的不明光點，由於疑似幽浮光點在地震前出現，讓人不免懷疑是否因地震而出現。

好市多「玩具飛空中」再也沒回來！網笑：退貨都無法

好市多「玩具飛空中」再也沒回來！網笑：退貨都無法

多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物高速橫飛影片曝

多角度清晰拍到UFO！詭異飛行物高速橫飛影片曝

爸偷看汪有沒拆家　卻見黑壯外星人

爸偷看汪有沒拆家　卻見黑壯外星人

南非驚現大王烏賊沖上岸　大眼硬喙嚇壞居民

南非驚現大王烏賊沖上岸　大眼硬喙嚇壞居民

關鍵字：

不明飛行物發光體白光UFO幽浮外星人

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《全明星》男星25歲罹骨癌！

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

惡劣YTR當簽賭下線狂吸粉　年吸15億賭資

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面