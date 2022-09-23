新疆多地民眾同步直擊「不明飛行物」 「扇形白光」影片曝光

記者魏有德／綜合報導

新疆福海縣部分民眾21日在上空發現「白色扇形」的不明飛行物，除發出明顯巨大白光外，還拖著長長的扇形尾巴。同時，包括克拉瑪依、伊犁、阿勒泰等地，也有許多民眾拍下同樣場景，只見夜空中出現一道巨大扇形光束掃過，引起網友熱議。

▲新疆多地民眾在夜晚直擊天空中的「不明發光」飛行物體。（圖／翻攝微博，下同）

《科技日報》報導，「新疆多地拍到不明發光體」衝上熱搜，有網友戲稱，這是外星人夜訪地球， 覺得太黑就開遠光燈。不過，新疆多地政府工作人員回應，相關部門均未監測到異常。

從民眾拍攝的影片可以發現，拖著白色扇形尾部氣流的「不明飛行物」飛行速度並不快，用肉眼便可察覺。由於夜空較黑，再加上白光耀眼奪目，不明飛行物的本體無法分辨，更增添了幾分UFO（外星人飛碟）造訪地球的神秘性。

大陸天體物理博士劉博洋表示，新疆附近有兩個重要的航天（航太）中心，一個是內蒙古西部阿拉善盟額濟納旗的酒泉衛星發射基地，另一個則為哈薩克境內的拜科努爾航天發射場，「在日落後不久，如果有火箭或者導彈發射，發動機發出的氣體可以被太陽照亮，這時就會形成巨大扇形結構。」

根據外界消息，俄羅斯一具搭載「聯盟MS-22」太空船的火箭於當天晚間21時54分，從拜科努爾發射場升空，而這個時間正好與新疆民眾拍下不明發光物的時間吻合，劉博洋指出，「這也就解釋，21日晚新疆為何會拍到扇形不明發光體。」

劉博洋強調，民眾目擊的不明發光體和人的觀測方位有關，如果在側面看，就是一個扇形結構，如果在火箭的正後方看，「可能就是一個螺旋形的結構，如果拋出的一級火箭裡，有一些殘餘的燃料，它會隨著火箭邊下落邊旋轉，可能就會甩出一個螺旋形。」