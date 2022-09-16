好市多玩具「開箱秒飛空中」　再也沒回來！萬人噴笑：退貨都無法

▲原PO花了800多元買漂浮飛球，結果一顆飛空中飛不見了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

難道是外星人神秘召喚？一名媽媽噴笑表示，最近在好市多買了一款玩具飛球，晚上她便帶著孩子開箱試玩，豈料球越飛越高，彷彿有一股力量把它吸走，「然後小朋友眼睜睜地看著它飛到了空中，一去不復返！」文章引發萬人笑歪直呼「連要退貨的機會都沒有」、「回它自己的星球了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》一臉錯愕直呼，在賣場買了一款新玩具「Wonder Sphere 漂浮飛球」，於是原PO晚上帶著孩子到戶外開箱，怎料眼睜睜看著漂浮飛球飛到空中，然後就「一去不復返」了。

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爆笑畫面可見，可見漂浮飛球在空中閃爍紅綠藍光，漸漸遠離原PO與孩子的視線裡，彷彿被外星人召喚般，前往未知的地點，讓人看得哭笑不得。

▲漂浮飛球越飛越遠，讓孩子看傻眼。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



查看好市多官網，這款漂浮飛球一組（2入）售價849元，充一次電可運作7至10分鐘，而商品敘述指出，操作180度直線迴力鏢等技巧性玩法，像是手心朝上將漂浮托在手心上，讓漂浮飛球和地面保持水平，找對角度後輕輕將漂浮飛球往上推離手心，能讓孩子認識軌道運作與動力推進的知識。

文章曝光後，引來萬名網友朝聖笑虧，「它到底想去哪」、「就是那個光，就是那個光」、「要等到沒電，會掉下來嗎」、「買這個值得了，跟飛機飛一樣高的玩具，價格比飛機便宜也」、「它心想終於可以回家了」、「有飛碟～」「回它自己的星球了」、「可能被母艦召回了」、「連要退貨的機會都沒有」、「其實他在找天花板，找不到不下來」。

也有買同款漂浮飛球的網友哀號，「我的昨天在台中誠品綠園道也飛走了...錢錢不見了」、「我買的兩個怎都一直摔地上不會往上飛」、「原來我並不孤單，飛走時兒子說忘記把願望寫上、讓它帶去天上」。

▼網友全被逗笑了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

