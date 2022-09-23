國門鬆綁民眾疑問多　指揮中心10QA解惑「0+7入境可住一般旅館」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布邊境兩階段解封，9/27起先鬆綁居檢「3+4」至ㄧ人一室，10/13起則取消居檢改為「0+7」自主防疫，電子圍籬也將全面取消。指揮中心已整理10項常見問題，分為四大項目，供有需求的民眾參考。指揮官王必勝則表示，10月13日實施0+7後，民眾入境可以住一般旅館，雖然相關流程還沒公佈，但涉及後續訂房問題，因此先行公告。

9/29入境10大Q&A如下：

快篩實施方式及試劑取得

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Q1-1：自國際港埠入境旅客何時需做家用快篩檢測？

A1-1：自111年9月29日零時（航班表定抵臺時間）起入境旅客，由國際港埠現場工作人員提供 2 歲以上旅客 4 劑家用快篩試劑，並請於以下時機進行快篩檢測：

1. 入境當天或居家檢疫第1天。

2. 居家檢疫期滿當日（即居家檢疫第3天）。

3. 自主防疫期間如需必要外出，需有2日內快篩檢測陰性結果。

4. 居家檢疫及自主防疫期間如出現發燒、喉嚨痛、流鼻水鼻塞、咳嗽、呼吸困難、嗅味覺異常、腹瀉、全身倦怠、四肢無力等症狀時。

Q1-2：請問自主防疫期間必要外出前須有「2日內」快篩檢測陰性結果，應如何計算？

A1-1：自主防疫期間需外出上班或購買生活必需品者，需於外出當日或前一日進行快篩且檢測結果為陰性者才可以外出。例如：6 月 20日要外出，需具有6月19日或6月20日快篩檢測陰性結果。

Q2：請問要如何取得快篩試劑？

A2：入境時，會由國際港埠現場工作人員向2歲以上（以入境當日年齡為準）旅客發放4劑「COVID-19家用抗原快篩試劑」，請民眾務必妥為保管（室溫保存）；如果未拿到快篩試劑，請主動洽詢現場工作人員，確認已領到快篩試劑後再離開。

Q3：快篩試劑費用由誰支付？

A3：本項快篩試劑由國際港埠現場工作人員發放，民眾不用付費購買。

▲邊境發放快篩試劑，以亞培為主。（圖／記者李薇攝）

Q4：如發現入境時未領到快篩試劑、試劑內容物不完整，或因不小心遺失、操作不當等情況導致無法完成快篩檢測，可以補發嗎？

A4：請民眾於入境時主動確認已領到4劑快篩試劑，入境後原則不予補發。

Q5：未滿2歲嬰幼兒無法進行快篩，如果檢疫期間有疑似症狀或自主防疫期有與家人外出之必要時該怎麼辦？

A5：

1. 未滿2歲者檢疫期間無需執行快篩檢測，如其檢疫期間出現疑似症狀，請同住者主動聯繫居家檢疫健康關懷人員，由關懷人員評估轉介衛生單位安排就醫；倘有緊急就醫需求，請撥打119，以119救護車為原則或依指示之防疫車輛、同住者接送（雙方全程佩戴醫用口罩）或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔，全程須佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

2. 另自主防疫期間，非必要不得外出，倘同住者確實需帶未滿2歲者外出，該未滿2歲者無需進行快篩。

Q6：入境人員因故無法執行快篩試劑者，如果檢疫期間有疑似症狀或自主防疫期間有外出之必要時該怎麼辦？

A6：

1. 入境人員如因故無法執行快篩試劑者，檢疫期間可無需執行快篩檢測，如出現有疑似症狀時請聯繫居家檢疫健康關懷人員轉介衛生單位安排就醫；倘有緊急就醫需求，請撥打119，以119救護車為原則或依指示之防疫車輛、同住者接送（雙方全程佩戴醫用口罩）或自行前往（如步行、自行駕/騎車）等方式為輔，全程須佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

2. 但考量自主防疫期間可能尚處於病毒潛伏期，故自主防疫期間非必要不得外出，如需必要外出，仍需具2日內快篩檢測陰性結果。

入境當日或居家檢疫第1天快篩結果之回報

Q7-1：完成入境當日或居家檢疫第1天快篩後，我應該如何回報快篩結果？

A7：居家檢疫健康關懷人員（村里幹事、外事警察、學校等人員）會於您入境當日或居家檢疫第1天進行電話關懷時，詢問您入境當日或居家檢疫第1天的快篩結果，再請您依快篩檢測結果回報予居家檢疫健康關懷人員。另如為入住集中檢疫所之檢疫者請向所在集中檢疫所衛生組人員回報。

Q7-2：如果我的入境當日或居家檢疫第1天快篩結果為陰性，是不是就可以立刻解除檢疫了？

A7-2：不可，您仍須依「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」所載明之檢疫起始日及檢疫結束日完成3居家檢疫至期滿，並請於檢疫期滿後接續4天自主防疫。另外提醒您，使用完後的家用快篩試劑及採檢棒等耗材請用塑膠袋密封包好後，依一般垃圾處理。

▲快篩陽性經醫師診斷後即視為確診。（圖／記者吳康瑋攝）

Q7-3：如果我的入境當日或居家檢疫第1天快篩結果為陽性，應該怎麼辦？

A7-3：

1. 不可外出，請主動查詢地方政府衛生局指定之視訊診療醫療機構、使用「健保快易通APP」常用服務項下之就醫院所查詢全民健保視訊診療院所，或聯繫所在衛生局安排縣市政府居家照護診療計畫之視訊診療醫療院所，預約並透過遠距/視訊診療門診由醫師評估確認快篩結果，並配合後續防疫措施（詳請參閱「居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象快篩陽性之評估確認及通報流程」，網址：https://www.cdc.gov.tw/File/Get/Ps7seUVBwBTxPSPSodpfsQ）；如為入住集中檢疫所者，請依集中檢疫場所作業辦理。

2. 若經通報確診為嚴重特殊傳染性肺炎個案，後續將由地方政府衛生單位開立「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」，請依衛生單位指示於住家（1人1室）或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。

Q7-4：如果我的入境當日或居家檢疫第1天快篩結果為不明（無法判定結果），應該怎麼辦？

A7-4：

1. 有時因產品品質或操作因素，檢測結果無法判定為陽性或陰性時，可先參考產品說明書相關指示辦理，或洽詢配發之試劑廠商。

2. 倘仍無法判定結果，請您再次進行快篩檢測。

檢疫期間出現症狀時/檢疫期滿當日之快篩注意事項

Q8-1：檢疫期間我因出現症狀使用快篩試劑進行檢測，結果為陽性，應該怎麼辦？

A8-1：

3. 不可外出，請主動查詢地方政府衛生局指定之視訊診療醫療機構、使用「健保快易通APP」常用服務項下之就醫院所查詢全民健保視訊診療院所，或聯繫所在衛生局安排縣市政府居家照護診療計畫之視訊診療醫療院所，預約並透過遠距/視訊診療門診由醫師評估確認快篩結果，並配合後續防疫措施（詳請參閱「居家隔離、自主防疫及居家檢疫對象快篩陽性之評估確認及通報流程」）；如為入住集中檢疫所者，請依集中檢疫場所作業辦理。

4. 若經通報確診為嚴重特殊傳染性肺炎個案，後續將由地方政府衛生單位開立「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書」，請依衛生單位指示於住家（1人1室）或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。

Q8-2：檢疫期間我因出現症狀使用快篩試劑進行檢測，結果為不明（無法判定結果），應該怎麼辦？

A8-2：

1. 有時因產品品質或操作因素，檢測結果無法判定為陽性或陰性時，可先參考產品說明書相關指示辦理，或洽詢配發之試劑廠商。

2. 倘仍無法判定結果，請您再次進行快篩檢測。

Q8-3：檢疫期間我出現症狀，但發現入境時未領到快篩試劑、試劑內容物不完整，或因不小心遺失、操作不當等情況導致無法進行快篩檢測，應該怎麼辦？

A8-3：請先持續觀察，若不適症狀未緩解，請主動聯繫居家檢疫健康關懷人員（村里幹事、外事警察、學校等人員），告知您有症狀但無法進行快篩檢測原因，由關懷人員評估轉介衛生單位安排就醫。如為入住集中檢疫所之檢疫者，請聯繫所在集中檢疫所衛生組人員。

Q8-4：如果我的檢疫期滿當日快篩結果為陰性，是不是就可以立刻解除檢疫了？

A8-4：不可，您仍須檢疫至「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」所載明之檢疫結束日24時，並請於檢疫期滿後接續4天自主防疫。另外提醒您，使用完後的家用快篩試劑及採檢棒等耗材請用塑膠袋密封包好後，依一般垃圾處理。

Q8-5：如果我的檢疫期滿當日快篩結果為陽性，應該怎麼辦？

A8-5：請參閱Q8-1。

Q8-6：如果我的檢疫期滿當日快篩結果為不明，應該怎麼辦？

A8-6：請參閱Q8-2。

▲邊境分兩階段開放，取消唾液PCR改發快篩。（圖／指揮中心提供）

快篩試劑使用說明

Q9：我不太會操作快篩試劑怎麼辦？

A9：

1. 請您參閱快篩試劑所附說明書或至本署全球資訊網首頁＞傳染病與防疫專題 ＞傳染病介紹＞第五類法定傳染病＞嚴重特殊傳染性肺炎＞重要指引及教材＞入境民眾執行COVID-19抗原快篩作業項下所列相關試劑操作短片。

2. 如果仍有疑問，請洽詢配發之試劑廠商。

快篩試劑處理

Q10：快篩試劑檢測完該怎麼處理？

A10：請您參閱行政院環境保護署全球資訊網首頁＞環境主題＞議題專區＞嚴重特殊傳染性肺炎專區＞「居家隔離或居家檢疫者垃圾排出注意事項」。