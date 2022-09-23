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安卓也能用「動態島」　這款App讓手機變iPhone 14 Pro

▲安卓App dynamicSpot 可讓安卓手機使用動態島功能。（圖／取自Android Police）

▲安卓App dynamicSpot 可讓安卓手機使用動態島功能。（圖／取自Android Police）

記者陳俐穎／綜合報導

在最新的iPhone 14 Pro 系列中，蘋果通過iOS16 的全新設計為大家呈現出設計的新思考，「動態島」將原本的驚嘆號打孔區域利用起來，將劣勢轉為優勢，外媒報導指出，一款安卓使用的App可以將蘋果的「動態島」功能讓安卓手機使用。

動態島是蘋果為了彌補打孔螢幕的缺陷而設計出來的一種 UI 交互方式，從而巧妙地避開了螢幕面板本身的缺點，在提高螢幕佔比的同時盡可能增強可玩性和趣味性。

外媒AndroidPolice報導指出，一款模仿蘋果iPhone 14 Pro 系列中 iOS 16 動態島 UI 設計的 App 已經出現在了Google Play 商店中，名為 dynamicSpot，支援Android 手機體驗。根據開發者的描述，在目前的形式下，支援音樂播放控制、計時器、電池狀態等功能，還將推出更多功能。包括蘋果動態島所沒有的個性化定制功能。

dynamicSpot 能提供動態島許多迷你多任務功能，讓用戶更容易獲得最近的通知或手機狀態變化。只需點擊黑色的彈窗就可以打開顯示的App，長按彈窗可以展開並查看更多的細節。

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